نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تميز وإبهار.. ميريام فارس وأحمد سعد وعايض و"دي جي أصيل" يشعلون حفل تخرج الجامعة الأمريكية في الإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حمل حفل تخرّج الجامعة الأمريكية في الإمارات هذا العام 2023 الكثير من المفاجآت للخريجين الذين سجلوا في ذاكرتهم ذكرى جميلة ستبقى للأبد، خاصة بعد تألق الفنانين "ملكة ميريام فارس، أحمد سعد، والسعودي عايض و"دي جي أصيل" في السهرة الغنائية، التي نظمتها الجامعة في إحدى القاعات بدبي.

“دي جي أصيل” يشعل الحفل بمجموعة من الأغاني “المكس”

وجرت أحداث السهرة الغنائية بصعود المتألق "دي جي أصيل" إلى خشبة المسرح، ليشعل أجواء الحفل لدى الحضور بمجموعة من الأغاني "المكس" الذي أعدها بشكل مباشر بطريقة إبداعية صاحبها الكثير من التفاعل الجماهيري.

الفنان السعودي عايض

ومن جانبه وبرفقة فرقته الموسيقية، قدم الفنان السعودي عايض باقة كبيرة من أهم أغنياته وسط غناء وتفاعل الجمهور الحاضر من الشباب والشابات، مقدمًا فقرة غنائية من اللون الغنائي الخليجي بأسلوبه وصوته المميز.

الفنان أحمد سعد

ومع دخول الفنان أحمد سعد إلى خشبة المسرح، نقل أجواء الحفل الحماسية إلى تفاعل آخر منقطع النظير مع تنقله بين أغنياته التي يحفظها الجمهور، دون توقف، مشعلًا جميع جوانب المسرح غناء وتفاعلًا مع الموسيقى.

ميريام فارس تخطف الأنظار بإطلالتها المميزة

وخطفت الفنانة ميريام فارس في إطلالتها على المسرح القلوب والأنظار من وقت وقوفها على المسرح إلى نهاية وصلتها والحفل كافة، وقدمت بغنائها واستعراضها لوحات جميلة، خاصة بها لا يشبهها أحد، وهو عناونها في جميع حفلاتها، لتكون مسك الختام لسهرة غنائية أبدعت وتميزت الجامعة الأمريكية في الإمارات في فكرتها وتنظيمها من جميع الجهات.

وأعرب نجوم الحفل الأربعة ميريام فارس وأحمد سعد وعايض و"دي جي أصيل" عن سعادتهم بمشاركة طلاب الجامعة الأمريكية في الإمارات فرحتها في التخرج بعد سنوات من الجد والتعب من أجل هذه اللحظة، وتشاركوا جميعًا في نصيحتهم بالنظر إلى المستقبل والحياة بتفاؤل وأمل من أجل تحقيق الأهداف والنجاحات.