الثلاثاء.. البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية يحتفل بذكرى نصر أكتوبر على مسرح البالون

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ضمن احتفالات وزارة الثقافة على مسرح البالون، وذلك يوم الثلاثاء المقبل 10 أكتوبر على مسرح البالون.

فرقة أنغام الشباب فريق شباب لايف تيم تشارك في احتفال ذكرى نصر أكتوبر

ومن المقرر أن تقدم فرقة أنغام الشباب فريق شباب لايف تيم مجموعة متنوعة من الأغاني الوطنية، حيث يتألق كل من عماد كمال، وكمال كمال، أحمد الأمير، عبدالله الجسمي بباقة من الأغاني الوطنية منها:" يابيوت السويس،يا أغلى اسم في الوجود، حلوة بلدي، بالاحضان، ياحبيبتي يامصر، واحلف بسماها "بقيادة الفنان ماهر عبيد مدير عام الفرقة وإشراف فنى وليد الحسيني.

الفرقة القومية للموسيقي الشعبية تشارك في احتفال ذكرى نصر أكتوبر

كما تقدم الفرقة القومية للموسيقي الشعبية مجموعة من أجمل وأروع الأغاني الوطنية التي تعيش فى وجدان الشعب المصري منها “محروسة يا أرض الأحلام، خط بارليف، ٦ أكتوبر له تاريخ، ياحبيبتي يامصر بالحضن يا سينا، النصر لمصر، مصر يا غالية، بجانب مجموعة من المواويل الشعبية فى حب مصر من نجوم الفرقة، وغيرها من الاغانى لنجوم الفرقة: دعاء الجيزاوي، خيرى الشاعر، أحمد حسن، كريم الشريف، ميادة سليم، عادل القناوي، سيد السمان وغيرهم من نجوم الفن الشعبي الأصيل.

عرض سيد درويش على مسرح البالون



يذكر أن أخر عروض مسرح البالون، مسرحية “ سيد درويش ” الذي شارك في بطولته مسرحية كل من: محمد عادل، لقاء سويدان، سيد جبر، رشا سامى، شريف عبد الوهاب، محمد عنتر ، محمد الشربينى، يوسف عبيد، ماهر عبيد، أشرف عبدالعزيز، محمد العدل وكوكبة من نجوم المسرح المصري، تأليف السيد إبراهيم، ومن إخراج أشرف عزب، ومن من إنتاج فرقة أنغام الشباب بقيادة الفنان القدير ماهر عبيد.