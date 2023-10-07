"الوردة والتاج" و"غرفة بلا مَخرج" الليلة ضمن المهرجان الختامي لنوادي المسرح

القاهرة - محمد ابراهيم - يشهد مسرح قصر ثقافة روض الفرج اليوم السبت عرضين مسرحيين لفرقتي الأنفوشي وأسوان، ضمن فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الـ30 "دورة الكاتب أبو العلا السلاموني"، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

عرص مسرحية الوردة والتاج

يأتي العرض المسرحي الأول بعنوان "الوردة والتاج"، لفرقة الأنفوشي المسرحية، وهو من إعداد الراحل عبد السلام السيوفي، وإخراج محمد أشرف، ويعرض في تمام الساعة السادسة مساء.

"الوردة والتاج" عن رائعة الكاتب الإنجليزي جيه بي بريستلي، وتصور أحداثه قسوة الحياة بعد الحرب، من خلال 6 أشخاص (سباك، زوجان شابان، امرأة عجوز، مغنية متقاعدة وشاب)، يتواجدون داخل حانة مسماة بالوردة والتاج، ويتناولون مشروباتهم وهم فى حالة تذمر من الواقع الذي يحيط بهم، ويتمنون الموت، ثم ينضم إليهم رجل غريب يتبين فيما بعد أنه أحد وكلاء ملك الموت، وتتصاعد الأحداث.

عرض مسرحية غرفة بلا مخرج

أما العرض المسرحي الثاني يحمل عنوان "غرفة بلا مَخرج" لفرقة أسوان المسرحية، وهو من تأليف محمد عويس، وإخراج أحمد عبد الرحمن، ويعرض في تمام الثامنة مساءً.



ويعد التجربة الأولى للمخرج في نوادي المسرح، النص مستوحى عن صراع الاتحاد السوڤييت والألمان من خلال أسطورة تجربة النوم الروسية، وتدور الأحداث داخل غرفة عزل زجاجية بها مجموعة من الأشخاص المحتجزين، وهناك من يستخدمهم كفئران تجارب لتحويلهم إلى سلعة كي يستطيعوا العيش فى العالم الخارجي، فهل ستنجح التجربة؟؟

المهرجان الختامي لنوادي المسرح

المهرجان الختامي لنوادي المسرح يقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتنظمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وتتكون لجنة التحكيم من د. أحمد مجاهد رئيسا، د. صبحي السيد، المخرج ناصر عبد المنعم، الموسيقار د. طارق مهران، المخرج عادل حسان، المخرج محمد طايع مديرا ومقررا.

يشارك بالمهرجان هذا العام 27 عرضًا مسرحيًا من مختلف أقاليم مصر، يستمر عرضها حتى منتصف أكتوبر الحالي، ويصدر عنه نشرة يومية، بالإضافة لكتيب وندوات تعقب العروض يشارك بها نخبة من النقاد والمسرحيين، كما تقام ورش في الفترة الصباحية عن الفلسفة النوعية لعروض نوادي المسرح حول "البناء الدرامي المغاير في عروض نوادي المسرح نصًا وصورة" يقدمها مجموعة من المدربين المتخصصين.