بالأغاني الوطنية.. قصور الثقافة تواصل احتفالاتها بذكرى نصر أكتوبر

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالات ذكرى نصر أكتوبر وسط أهالي كفر الزيات وثقافة السنطة بمحافظة الغربية وأسيوط.

احتفالات كفر الزيات باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

استضاف النادي الرياضي بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، سهرة فنية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وذلك ضمن احتفالاتها بالذكرى الـ 50 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

بدأت فعاليات الحفل الفني بعزف للنشيد الوطني، فيما قدمت فرقة كفر الزيات للموسيقى العربية بقيادة المايسترو الفنان طارق شعبان العديد من الأغاني الوطنية، منها: يا حبيبتي يا مصر، خلي السلاح صاحي، فيها حاجة حلوة، أبويا وصاني، ومصر التي في خاطري.

بيت ثقافة السنطة يحتفل باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

في السياق نفسه، واصل فرع ثقافة الغربية، وإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، حيث عقد بيت ثقافة السنطة ورشة فنية للأطفال لرسم لوحات فنية للتعبير عن مظاهر الملحمة الوطنية، كما وشهد قصر ثقافة المحلة الكبرى محاضرة تثقيفية تناولت أهم كواليس معركة العبور، وكيف اصطف الشعب المصري خلف قواته المسلحة للاستعداد لتطهير أرض الفيروز.

عروض وورش متنوعة للأطفال وذوي الهمم بأسيوط احتفالًا بذكرى نصر اكتوبر

ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر، احتفل قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل بأسيوط ببرنامج متنوع بهذه المناسبة، حيث قدم عرض فني لفرقة الفنون الشعبية للطفل بالقصر بقيادة المدرب خالد نصر، شمل فقرات التحميلة والعصا والحجالة والنوبي معبرا عن البيئات المصرية وفرحتها بالنصر المجيد.

وضمن الفعاليات أقيمت ورشة تفصيل وتطريز قامت خلالها سوسن سيد بعمل نماذج للعلم والجندي المصري المنتصر ولحظة العبور، وأقيمت ورشة خط عربي لايمان وهبه وكتابة عبارات التهنئة بالانتصار بخطوط النسخ والكوفي والفارسي والديواني والرقعة، كما تم تقديم مسابقة ثقافية للأطفال قدمتها هبة عبود شملت أسئلة مرتبطة بانتصارات أكتوبر.



أبرز الورش الفنية ورشة الحكي



واحتفاء بذكرى الانتصار قدم الفنان إبراهيم حسين ورشة فنون تشكيلية بعنوان "العبور العظيم" بحضور عدد كبير من الأطفال ومن ذوي الهمم الذي شاركوا بالفعاليات وقاموا برسم العلم المصري يرفرف على أرض الوطن عقب الانتصار، كما تم تنفيذ ورشة أشغال فنية لعمل ماكيت لانتصارات أكتوبر وشارك الأطفال بعمل أشكال جمالية متنوعة لعلم مصر وعمل ماكيت الجندي المنتصر رافعا العلم.

وفي الختام قدمت ورشة حكي بعنوان الدروس المستفادة من الانتصارات أشارت خلالها هبة عبود أن حرب أكتوبر كانت لاسترداد ارضنا المغتصبة وليس حرب اعتداء ونحن نجني ثمار الانتصار الآن.