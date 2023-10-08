نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتصار: معجب قاللي يا مستبدة عشان متصورتش معاه.. وحبست شخص تطاول عليّ على الواتس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة انتصار، معاناتها مع المعجبين، ححيث أشارت إلى أن هناك رجل سبها بسبب رفضها إلتقاط صورة معه على كوبري أكتوبر حيث وصفها بـ المستبدة.

وقالت إنها اتخذت اجراء قانوني ضد رجل آخر بسبب تطاوله عليها، وتعديه لعيها لفظيًا، عبر تطبيق الواتساب، لذلك قدمت شكوى في مباحث الانترنت ضده وحبسته.

وروت انتصار مواقفها مع المعجبين، خلال لقائها مع الإعلامي تامر شلتوت، في برنامج In Deep في العمق، المذاع عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب: واحد قالي يا سافلة يا مستبدة عشان موقفتش صورت معاه على كوبري أكتوبر.

وتابعت انتصار: في معجبة تاني بعت لي شتيمة وصور على الواتساب، فاخدت اجراء قانوني ضده، وقدمت شكوى بمباحث الانترنت، لإن إحنا مش هنعيش العمر كله نعمل بلوك، دا كان عايش علي هو أصدقائه.

واضافت: “عنده 27 سنة، وسجنته ومقابلتش أهله، اللي قده معاهم عيال، فمش ذنبي إنه مش متجوز، ولا إن أهله مش مربينه، ممكن أتنازل عن بلاغي ضده عشان أحبس واحد تاني، إحنا أهالينا تعبوا معانا وربونا، فطلعنا منضبطين، اللي زي ده مترباش”.

انتصار: الإعلام سايب المخترعين والعلماء وماسك في اللي بيطبخوا على النت

وأعربت الفنانة انتصار، عن استيائها بسبب تسليط الضوء على الأشخاص الذين يريدون تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي بطرق غريبة كالغناء من دون موهبة، والطبخ في غرفة النوم، وعدم تلسيط الضوء على المخترعين وأوائل الجمهورية.

وقالت انتصار، في مقدمة برنامجها “من غير نفسنة” الذي تقدمه مع الفنانة بدرية طلبة ونوليا، عبر شاشة قناة “هي”: أوعوا تفتكروا أن التريند ده وليد اللحظة، علشان محدش يفتكر أنه مخترع التريند، هو زمان لما كان في أغنية بتفرقع وتكسر الدنيا في جميع أنحاء الجمهورية هو ده التريند الحقيقي، ولكن مكناش نعرف اسم تريند، زي مثلًا أغنية لولاكي، ده نسبة التوزيع بتاعها موجود في موسوعة جينيس كعدد أرقام، هي من أعلى الأغاني اللي اتوزعت شرايطها والناس غنتها.

وتابعت: لما البرامج بتنجم اللي معملش حاجة، اللي عمل حاجة بجد بيزعل، لأن ده حظه ووقته واللي المفروض الناس تهتم بيه علشان ياخد طاقة ويكمل، يعني نسيب الأوائل على الإعدادية والعلم والمعرفة والمخترعين، وعمالين نمسك في اللي بيطبخوا على النت واللي بيدور على بومة تحت العربية.



