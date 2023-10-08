نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتصار: "واحد قالي إنتي كبرتي ولسه حلوة.. ولم يزعجني هاشتاج فاتنة الشرق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة انتصار، ضيفة على برنامج في العمق In Deeb والذي يقدمه الإعلامي تامر شلتوت عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وتحدثت انتصار عن تجربتها في برنامج رامز جلال، أثناء حلولها ضيفة عليه، إذ أكدت أنها لم تعرف من قبل بذهابها لرامز، وأنها فوجئت به في الحلقة، كما أوضحت أن إطلاقه عليها هاشتاج فاتنة الشرق لم يزعجبها، بل أنها حاولت ان تستثمر نجاح الهاشتاج وتفاعل الجمهور معه.

تصريحات انتصار

فقالت انتصار خلال لقائها مع الإعلامي تامر شلتوت، في برنامج In Deep في العمق، المذاع عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب: مكنتش عارفة اني رايحة لرامز، ونزل عليا كريزة ضحك في الحلقة لما رعفت المقلب، وتشبثت بـ هشتاج فاتنة الشرق كمل معايا، هتشبث بيه وهبقا انتصار فاتنة الشرق، كمان في واحد قالي واحد قالي انتي هيلكوبتر مصر، دي زي باشا مصر كدة، بس فاتنة الشرق أحلى.

وتابعت انتصار: حد قالي إنتِ كبرتي ولسة حلوة، قلت له البضاعة بتبان بعد الحمل والرضاعة، أنا بحب ابتسامتي والنغزتيني اللي عندي جدًا.

كما أكدت انتصار إنه ا لا تلتفت لاراء بعض النقاد، موضحة: في نقاد معروفين أنهم مرتشين وممولين، وفي منهم ناس بتتمادي في الغلط، أنا بشوفهم بيتمادوا لكن مبكلمهمش ولا أعاتبهم عشان مبيقاش في صداقة بينا.

موعد عرض برنامج في العمق



وبرنامج In Deep في العمق، يقدمه الإعلامي تامر شلتوت، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ويعرض يوم السبت من كل أسبوع، ويستضيف الإعلامي خلال حلقات البرنامج مجموعة من نجوم الفن.



آخر أعمال انتصار

وفي سياق آخر، شاركت انتصار في مسلسل أولاد عابد، وعرض المسلسل مؤخرًا، وضم عددًا كبيرًا من النجوم أبرزهم، رياض الخولي، مي الغيطي، إيهاب فهمي، أيتن عامر، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف سماح الحريري وإخراج أكرم فريد، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول بيت عابد وهو أغنى رجال الأعمال، ويحدث صراع على أمواله، وتتطور الأحداث بعد ذلك.

كما تعاقدت كل من الفنانة انتصار وبدرية طلبة على فيلم كتف قانوني، بطولة الفنانة هالة صدقي، والمقرر البدء في تصويره قريبا.