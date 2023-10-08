5 أعمال تنتظر ميمي جمال قريبًا.. تعرف عليها

القاهرة - محمد ابراهيم - تعيش الفنانة القديرة ميمي جمال، في الفترة الحالية حالة من النشاط الفني، حيث تعاقدت على المشاركة في أكثر من عمل مؤخرًا، منها مسلسل “قائمة الأماني” بطولة شريف منير ورانيا يوسف، من تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت، وإنتاج شركة K- Media Production لـ كريم أبو ذكري.

قصة مسلسل قائمة الأماني



المسلسل يسلط الضوء على قصص من المجتمع في إطار كوميدي يتخلله بعض الجوانب الكوميدية التي تعمل على نقل روح النشاط والتفاؤل للمشاهدين، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت.

ميمي جمال في مسلسل الحشاشين

وتجسد ميمي في مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبدالعزيز، شخصية والدة الخليفة، ومن المقرر عرض العمل في الموسم الرمضاني المقبل 2024، كان من المفترض عرضه في موسم رمضان 2023، إلا أنه تم تأجيله بسبب ضخامة الإنتاج، وأنه يتطلب مجهودًا جبارًا في تحضيره وتنفيذه، نظرًا لأنه يرسم عصر لم يُكتشف فيه أي اختراعات الحقبة الزمنية الحالية، ومن المقرر عرض المسلسل فى موسم دراما رمضان 2024.

قصة مسلسل «الحشاشين»

وتدور قصة مسلسل «الحشاشين»، حول جماعة الحشاشين ومؤسسها «حسن الصباحي» وهي واحدة من الجماعات التي تبنت الفكر المتطرف منذ عدة قرون، حيث ينتاول العمل بداية المجموعات المتطرفة والإرهاب في العالم، وتلك الجماعة أشتهرت في ذلك العصر بالقيام بإغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير في نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.



ميمي جمال في الجزء الثاني من مسلسل كامل العدد



أيضا تشارك في الجزء الثاني من مسلسل كامل العدد، وتجسد شخصية والدة الراحل مصطفى درويش، والعمل بطولة عدد من النجوم أبرزهم دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، تميم عبدة، جيهان الشماشرجي، أحمد جمال سعيد، من تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي، ومن المقرر عرضه في رمضان 2024.

قصة مسلسل كامل العدد

حقق مسلسل كامل العدد نجاحا كبيرا خلال فترة عرضه، حيث ينتمي العمل لنوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية، ولذلك نال إعجاب عدد كبير من الجمهور، حيث تدور قصته حول امرأة مطلقة ولديها 4 أولاد، ورجل أرمل لديه 3 أولاد، وتجمعهم الظروف بشكل أو بآخر، حتى أن يتزوجا، ويعيشان مغامرات كوميدية من أجل أن ينجحا في توطيد العلاقات بين أولادهما.

ميمي جمال في فيلم أنا وابن خالتي



كذلك تواصل في الفترة الحالية تصوير فيلم أنا وابن خالتي، بطولة بيومي فؤاد وسيد رجب وهنادي مهنا، ومن تأليف دعاء عبدالوهاب وعمرو أبوزيد وإخراج أحمد صالح، تدور أحداثه حول شخصين يقعان فى عدة مغامرات لكل منهما مغامرة فى حياته، حيث تدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى.

ميمي جمال في فيلم الفستان الأبيض

ويذكر ان ميمي جمال تنتظر ايضا فيلم الفستان الأبيض، ويشارك في بطولته عدد من النجوم أبرزهم ياسمين رئيس، أسماء جلال، وسلوى محمد علي، من تأليف وإخراج جيلان عوف، وتدور أحداثه في إطار من الدراما حول صديقتين من حى فقير توشك إحداهما على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها فى نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة فى القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر.