إلهام شاهين: مرعوبة من مرض آلزهايمر.. وزودت التجاعيد والشعر الأبيض عشان "ألفريدو"

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة إلهام شاهين ضيفة على برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة ON.

وتحدثت إلهام شاهين، عن شخصيتها في مسلسل "ألفريدو" التي قدمته خلال الفترة الأخيرة مع الفنان أحمد فهمي، والتي حقق نجاحا كبيرا خلال عرضة.

إلهام شاهين: ببحث عن الأدوار الصعبة واللي محدش عمل شبهها

وقالت إلهام شاهين: "أنا ببحث عن الأدوار الصعبة واللي محدش عمل شبهها محدش وجميع الأدوار التي تناولت شخصية المصاب بـ آلزهايمر لم تتناول المرض من الجانب الذي تناولته شخصية (سوسو) في مسلسل ألفريدو، ومحدش عمل مرض آلزهايمر زي السكة المكتوبة في المسلسل ومفيش فنانة عملته".

إلهام شاهين: عملت تصالح مع المهاجمين والمحبين

وتابعت "شاهين": التعليقات على المسلسل أروع مما تخيلت وأروع ماقيل عن حياتي الفنية ككل، أنا مش معترضة إن فيه ناس متحبش إلهام شاهين لكن حتى اللي مش بيبحني حبني في الدور والمسلسل، وأول مرة اللي بيحبوني واللي مش بيحبوني يجتمعوا ويعجبهم دوري للدرجة دي (سوسو) عملت تصالح مع المهاجمين والمحبين حتى اللي ممكن يعارضوا ويهاجموا قبل ميشوفوا العمل، لكن المرة دي مش لاقيين حاجة يقولوها.

إلهام شاهين: زودت التجاعيد والشعر الأبيض عشان مرض آلزهايمر

كما كشفت إلهام شاهين، عن تفاصيل تحضيرها لشكل شخصيتها في مسلسل ألفريدو، قائلة: زودت التجاعيد والشعر الأبيض عشان مرض آلزهايمر بيجي في السن المتقدم، وبالتالي عاوزة الناس تحس بالشخصية وتفصلها عن إلهام شاهين، ومن أول معرفت إن الدور بيتكتب بطلت أصبغ شعري عشان يظهر الشعر الأبيض وعشان أزود خصلات بيضاء بقدر بسيط عشان عايزة الناس تحس بـ (سوسو) ويصدقوها وأنا تعاملت معها بهذا الشكل.

وعلقت إلهام شاهين، على مشهد وفاة شخصيتها في مسلسل ألفريدو، قائلة: أصعب المشاهد وتعبت بعده بطبعي مش بحب أعيد المشاهد، مشهد الموت عملته كذا مرة وكل شوية أفتح عيني وأقول مش عارفة أموت كنت مهزوزة وعصبية لدرجة إني كنت بنسى إني بتصور وكل مغمض عيني وأفتحها أسالهم انتوا بتصوروا دلوقتي؟، كان مشهد صعب لإني لما تخيلت إن فيه حد مصاب بالاختناق وصعوبة تنفس الرئة تشبه حالة الغرق، وأنا كتمت النفس بجد وبعد المشهد تعبت بجد.

وأضافت إلهام شاهين، أنها تعرف عددا من الفنانيين الذين أصيبوا بمرض آلزهايمر، قائلة: أعرف ناس أصيبوا بالزهايمر من الفنانين وماتوا به، وتحدثت مع طبيب بهذا الشأن وقال لي أهل الفن يعرضون أنفسهم للإصابة بالزهايمر لأن الفنان يملء ذاكرته بمئات الشخصيات؛ ما يجبر الجهاز العصبي على الاندماج مع الشخصية.

إلهام شاهين: أنا عندي رعب من مرض آلزهايمر

وأردفت إلهام شاهين: أنا عندي رعب من مرض آلزهايمر، لأن الإنسان يموت بعد إصابته به ولا زال به الروح، الحياة هي أن تعيش على ذاكرتك وناسك تعيش على ذكرياتك وناسك، ولو فقدنا الذاكرة يبقى احنا ميتين، مرض الإصابة به يعني أنا مش موجودة، بتنفس وباكل وبشرب بس ميتة، أصعب من أي مرض وليس له علاج، حتى السرطان اللي بنخشاه له علاج وهناك تطور جراحي ودوائي يحمل الأمل، لكن آلزهايمر ليس به أمل وأقصى طموح أن نؤخر تطوره ونمنع وصوله إلى مرحلة التدهور.