نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتصار: بنتي امتداد لي.. وهذه شروط زواجها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة انتصار، شروط ومواصفات الزوج التي تتمناه لابنتها، حيث أكدت أنها لن تسمح لابنتها بالزواج من رجل اكبر منها سنًا، هذا بجانب أنها إذا لم تتألف مع والدة العريس فلن تقبل بهذه الزيجة.

تصريحات انتصار

وقالت انتصار خلال لقائها مع الإعلامي تامر شلتوت، في برنامج In Deep في العمق، المذاع عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب: أنا بنتي امتداد ليا لأنها نسخة مني، ولو في راجل أكبر منها بكتير تقدم لها هرفضه، ولو أمه مش كويسة ومدخلتش دماغي هرفضه، حتى لو الواد آية لا يمكن أقبل.

وتابعت انتصار: “لو حصلت مشاكل بين بنتي وزوجها، هنحكم أهله وهنرجع للأب لو الأم أرشانة، هتتحكم وتمشي كلامها على جوزها، وابنها هيسمع كلامها، فلما اقولها ابنك غلط هتقولي لأ فهجيبها من شعرها، هي من سني هنتعامل وجه لوجه أنتِ ست أرشانة”.

وفي سياق آخر، تحدثت انتصار عن نشأها فأشارت إلى أن أصلها صعيدي من الأقصر، ولكنها ولدت في الاسكندرية وهو ما أثر في شخصيتها بشكل كبير، حيث قالت: أهلي صعايدة من الأقصر لكن أتولدت في اسكندرية، ومكانوش راضيين أمثل في البداية لكن بعد كدة وافقوا، وأول أجر ليا كان 75 جنيه، أديت لأمي منهم 50 واخدت الباقي.

وتابعت انتصار: والدي حافظ القرآن كله، واسمه مكتوب عندنا في البلد على الحيطة، كان عنده زهد في الدنيا كبير، كنت مؤهلة لوفاته لأنه تعب جدًا قبلها.

موعد عرض برنامج في العمق





وبرنامج In Deep في العمق، يقدمه الإعلامي تامر شلتوت، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ويعرض يوم السبت من كل أسبوع، ويستضيف الإعلامي خلال حلقات البرنامج مجموعة من نجوم الفن.



آخر أعمال انتصار



وفي سياق آخر، شاركت انتصار في مسلسل أولاد عابد، وعرض المسلسل مؤخرًا، وضم عددًا كبيرًا من النجوم أبرزهم، رياض الخولي، مي الغيطي، إيهاب فهمي، أيتن عامر، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف سماح الحريري وإخراج أكرم فريد، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول بيت عابد وهو أغنى رجال الأعمال، ويحدث صراع على أمواله، وتتطور الأحداث بعد ذلك.