نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حميد الشاعري يطمئن محبي عنتر هلال: "أجرى عملية قلب مفتوح وتغير صمامين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان حميد الشاعري، عن نجاح عملية القلب المفتوح للشاعر عنتر هلال، والتي إجرائها بالقلب وتغير صمامين بسبب أزمته الصحية الاخيرة، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

ونشر حميد الشاعري، صورة له برفقة الفنان محمد محيي والفنان حسام حسني أثناء زيارتهم للشاعر عنتر هلال، وعلق علي الصورة قائلا: "الحمد لله بفضله ورعايته… الشاعر والفنان والملحن وصديق العمر الجميل عنتر هلال أجرى عملية قلب مفتوح وتغير صمامين وكللت بالنجاح الحمد لله نورت بيتك يا عنتورة".

تفاصيل أزمة عنتر هلال الصحية

كشف الفنان حسام حسني، آخر تطورات الحالة الصحية للشاعر عنتر هلال بعد الوعكة الصحية الأخيرة التي ألمت به مؤخرًا

وأضاف: "آخر تشخيص له هو أنه يحتاج لتغيير شرايين وصمام في القلب، وتم إجراء عملية قلب مفتوح له وتغيير أربع شرايين له وصمام في القلب وبعدها خرج إلى العناية المركزة ثم المتوسطة ونزلنا غرفة الآن".

وتابع: "هو غير مسموح له بالزيارة وبدأ يأكل ومشي في غضون أيام مستنين يفتحوا الزيارة، وأنا بستقي كل المعلومات من خلال زوجته وكلمته على الهاتف".

واستطرد "اطمنا على حالته الصحية وهو حالته المعنوية مرتفعة للغاية ويضحك حتى في العناية لدرجة أن المرضى معه طلبوا يتنقل بعيد لأنهم مش قادرين من الضحك وهو يعتبر من أهم شعراء جيل الثمانينات والتسعينات وأغلب أغانينا هو اللي كتبهم".