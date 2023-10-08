نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. أحمد الفيشاوي تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان أحمد الفيشاوي محركات البحث جوجل، بعدما كشف كيفية إخفاء "التاتوهات" من جسده والتي اثار بها جدلًا خلال الأيام الماضية بعد ظهور جسده بالكامل من دونها وسط تساؤلات العديد من متابعيه عن كيفية إزالتها بهذه السرعة، ونشر فيشاوي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

وظهر خلاله وهو يخضع لعملية إخفاء التاتوهات من جسده وعلق قائلًا: "هي الشغلانة بتتعمل كده، مات الكلام"، ولاقت الصور إعجاب متابعيه.

أحدث أعمال احمد الفيشاوي

ومن ناحية اخري، يواصل الفنان أحمد الفيشاوى تصوير فيلمه الجديد “عادل مش عادل” ويجسد الفيشاوى ضمن أحداث الفيلم شخصيةٍمحامٍ، بطولة أحمد الفيشاوي، شيري عادل، محمود البزواي، محمد رضوان، دينا، بدرية طلبة، ومصطفى أبوسريع، ومن تأليف أدهم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسرى.

ولاد رزق 3"



كما يستعد أحمد الفيشاوي لبدء تصوير مشاهده في فيلم "ولاد رزق 3" في أكتوبر المقبل، وذلك بعد عدة تأجيلات شهدها العمل لبدء تصوير العمل، والذي حقق نجاحًا هائلًا خلال الجزأين الأول والثاني منه، ويشارك الفيشاوي في البطولة عدد من النجوم وهم: عمرو يوسف وأحمد داود وأحمد عز، وهو من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهينى.

آخر أعمال أحمد الفيشاوي



ويذكر ان آخر أعمال أحمد الفيشاوي كان فيلم "رهبة" والذي عُرض بالسينمات خلال الفترة الماضية، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حيث يعيش سيد رهبة في أحد الأحياء الشعبية، ويفرض سيطرته على المنطقة مستغلًا ذكاؤه وشجاعته، ولكن حينما يتعرض إلى حادث أليم سرعان ما تتغير أحواله تمامًا رأسًا على عقب، وشاركه في البطولة عدد من نجوم الوسط الفني، وأبرزهم: محمود البزاوي، نسرين أمين، ياسر الطوبجي، سما إبراهيم، مصطفى غريب، أحمد رمزي، ثراء جبيل، محمد لطفي، وعبدالرحمن ظاظا، ومحمد القس"، وهو من تأليف أحمد علام، وإخراج رضا عبدالرازق

كليب "سيما 2"

وتدور أحداث الأغنية حول الدنيا التي تشبه السينما، وقام الفيشاوي بتصويره بالكاميرا بالقاهرة، واعتمد في إخراجه للكليب على الإضاءة الطبيعية دون استخدام معدات كبيرة، وتعبتر تجربة الإخراج ليست الأولى للفيشاوي، حيث أخرج العديد من أعماله آخرها «سوري ماما»، «والقرد بيتكلم».