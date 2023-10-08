نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيكو عن طوفان الأقصى: "ربنا مع اخواتنا وشعبنا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان شيكو، على دعم ومساندته لهجمات "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة حماس الفلسطينية في صباح السبت السابع من أكتوبر ضد إسرائيل، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

ونشر شيكو صورة لعلم فلسطين، وعلق عليه قائلا: "طوفان الاقصى، ربنا مع اخواننا وشعبنا وأشقائنا في فلسطين".

أطلقت حماس هجوما غير مسبوق ضد إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى" منذ ساعات صباح اليوم بشكل مباغت ومن دون أي مقدمات ميدانية، وبدأ هجوم حماس بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وبموازاة تمت عمليات تسلل غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية، أسفر عنه مئات من القتلى والأسرى.

شيكو يحتفل ميلاده

ومن ناحية أخري، احتفل نجوم الوسط الفني بعيد ميلاد شيكو والموزع نادر حمدى وانتشرت الصور عبر موقع إنستجرام.

وحرص على حضور الحفل الفنانة درة وزوجها هاني سعد، الفنان أكرم حسني والفنان هشام ماجد وزوجته وغيرهم.

فيلم حملة فريزر

كان قد اشترك الفنان شيكو مع الفنانة نسرين أمين في فيلم "حملة فريزر" والذي تم عرضه في عام 2016، وبجانب شيكو ونسرين أمين يشارك في بطولة الفيلم كلا من هشام ماجد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، دارين حداد، ومن تأليف هشام ماجد، سيناريو وحوار ولاء شريف، ومن إخراج سامح عبد العزيز.

وتدور قصة الفيلم حول تبدل الحالة المناخية لمصر لتتحول إلى صقيع تام، فيقرر مجموعة من ضباط المخابرات السفر إلى إيطاليا في مهمة للحصول على جهاز يمتلك القدرة على إيقاف الصقيع، وينتحلوا شخصيات فريق عمل سينمائي لكي يتظاهروا بتصوير فيلم، ويتعاملوا مع ممثل فاشل يدعى (مديح البلبوصي)، ومع فتاة لديها سوابق في اﻵداب تدعى (تباهي).

كما تعاون الفنان شيكو مع الفنانة ميرنا جميل في الأربع مواسم من مسلسل "اللعبة"، والذي حقق نجاح كبير في مصر والوطن العربي بسبب طابعه الكوميدي، واشترك في بطولة المسلسل كلا من هشام ماجد، مي كساب، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، محمد ثروت، أحمد فتحي، أوتاكا، دعاء رجب، وإخراج معتز التوني.