نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالقفطان.. المطربة بوسي تثير إعجاب جمهورها (صورة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت المطربة بوسي، متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

إطلالة بوسي

وتألقت بوسي في أحدث ظهور، حيث كانت ترتدي قفطانا أنيقا مع نظارة سوداء، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها، واعتمدت مكياجا ناعما أبرز جمال ملامحها، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

أحدث أعمال بوسي

ومن ناحية أخرى، طرحت الفنانة بوسي مؤخرًا أغنية مش شايفينهم، والتي حققت من خلالها نجاحًا كبيرًا على موقع الفيديوهات يوتيوب، الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وميكس حسن الشافعي.

كلمات أغنية مش شايفينهم

حاضرة دماغي صاحبي حاضرة والسكة سالكة خضرا، بكبس ورجلي حاطة يسطا مبقفش في المحطة راسي عالية فوق وواصلة، أنا مش شايفكم أصلًا.. أنا مش شايف غير اللي في راسي الدنيا تشد وفيا ترازي، أنا كل ما اشوط يقولولي باصي، لا لا لا، أنا رجلي تدب زي ما تحب، دول ناس عايشين وفي كام تريب مفهمش أبطال طب مين يسد عشان احنا كده كده.. مش شايفنهم لو مهما يقولو مش سامعنهم احنا كده وهنفضل كده مزعلنهم مش شايفنهم دول هوا هوا مطيرنهم احنا كده وهنفضل كده مغلبنهم يندهونا يحسدونا يقلدونا لا يوحشونا انا مش شايفهم.

آخر أعمال الفنانة بوسي

ويذكر ان آخر أعمال الفنانة بوسي هي أغنية ارقص معايا، والتي طرحتها من خلال قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وحققت الأغنية نجاح كبير منذر طرحها حيث تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع الفيديوهات يوتيوب منذ عرضها ولفترة طويلة، والأغنية من تأليف هاني عبد الكريم ومن ألحان مدين ومن توزيع يحيى يوسف.

كلمات أغنية ارقص معايا

اسكت وارقص معايا خلي عنيك جوه عيني

وماتتكلمش خالص في اللي مابينك وبيني

قول اللي ماقولتهوش باحساسك وبس

ماتشوفش غيري ناس وماتبطلش رقص

حبيبي الدنيا حلوة والدنيا الاحلى جاية

مانت مسلملي قلبك وانا امنتك عليا

والعالم الليلة دي بقى ملك ليك وليا

اسكت وانسى الكلام وف حضنك بس سيبني

خليني احس حبك من غير ماتقول حاببني

قول اللي ماقولتهوش باحساسك وبس

ماتشوفش غيري ناس وماتبطلش رقص

حبيبي الدنيا حلوة والدنيا الاحلى جاية

مانت مسلملي قلبك وانا امنتك عليا

والعالم الليلة دي بقى ملك ليك وليا.



