نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من داخل سيارتها.. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث إطلالة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة ياسمين صبري، الأنظار إليها، في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

إطلالة ياسمين صبري

وظهرت ياسمين صبري بإطلالة ملفتة، مزجت بين الأناقة والبساطة في آن واحد، حيث ارتدت توب كحلي اللون، مع بليزر أنيق أبيض اللون، واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها، ووضعت لمسات ناعمة من المكياج ولون الروز للشفاه.

أحدث أعمال ياسمين صبري

ومن ناحية أخرى، تنتظر الفنانة ياسمين صبري عرض فيلم " أبو النسب "وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية طبيب يدخل في العديد من الصرعات بسبب أزمة النسب، والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر، ويضم العمل باقة من الفنانين أبرزهم:الفنان محمد إمام وماجد الكدواني وهالة فاخر وعلاء مرسي،ومحمد لطفي، والعمل الفني من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

التجربة الثالثة لياسمين صبري مع محمد إمام

وتعد تجربة فيلم "أبو نسب" هي الثالثة لياسمين صبري مع محمد إمام، بعدما قدما فيلمي "جحيم فى الهند" إخراج معتز التوني عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" إخراج حسين المنباوي والذى تم عرضه عام 2018، تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي يجسد من خلاله محمد إمام دور طبيب، بينما تقدم هالة فاخر شخصية والدته، ويجسد ماجد الكدواني دور والد ياسمين صبري، وفي هذا الفيلم يعاني محمد إمام من أزمة النسب ويكشف الفيلم المشكلات التي تحدث بين النسايب وبعضهم البعض إلى جانب المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها الشباب.

اخر أعمال ياسمين صبري

ويذكر ان اخر أعمال ياسمين صبري، شاركت في فيلم البعبع، الذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى لعام 2023، وحقق الكثير من المشاهدات، وتدور أحداثه في يوم واحد حول سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعد للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور ابنيه الاثنين في منزله القديم واللذان لم يكن يعلم عنهما شيئا منذ ولادتهما، فيضطر إلى الهروب بهما وسط هجوم إحدى العصابات عليه.

فيلم البعبع

يضم فيلم البعبع العديد من الفنانين، أبرزهم أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن، محمد أنور، ورحاب الجمل ومحمد عبد العظيم وغيرهم من الفنانين، وتأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.