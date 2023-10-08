لهذا السبب.. إلهام شاهين تبكي علي الهواء بعد عرض مشهد لها من "ألفريدو"

القاهرة - محمد ابراهيم - دخلت الفنان إلهام شاهين، في نوبة بكاء علي الهواء مباشرة أثناء حديثها عن مشهد لها في مسلسل "ألفريدو" وذلك خلال استضافتها في برنامج “كلمة "أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة ON.

وظهرت إلهام شاهين في المشهد وهي تحاول تذكر شيئا ما أثناء حديثها مع "فريد"، أحمد فهمي، ولكنها تفشل تماما، فتبدأ في إدراك أنها تعاني من مشكلة في عقلها، وهي بداية مرض ألزهايمر الذي دارت أحداث المسلسل حوله.

وعن مشهد وفاة سوسو قالت إلهام شاهين: "أصعب المشاهد وتعبت بعده بطبعي مش بحب أعيد المشاهد مشهد الموت عملته كذا مرة وكل شوية أفتح عيني واقول مش عارفة أموت".

إلهام شاهين عن مشهد وفاتها في "ألفريدو": كنت مهزوزة وعصبية

وتابعت حديثها: "كنت مهزوزة وعصبية لدرجة اني كنت بنسى أني بتصور وكل ماغمض عيني وأفتحها أسالهم أنتوا بتصوروا دلوقتي".

وأضافت: "كان مشهد صعب لاني عندما تخيلت أن أحدهم مصاب بالاختناق وصعوبة تنفس الرئة تشبه حالة الغرق وأنا كتمت النفس بجد وبعد المشهد تعبت بجد".

أحداث مسلسل "ألفريدو"

أحداث حكاية ألفريدو في إطار اجتماعي، حول فريد (أحمد فهمي) الذي يترك العمل في مهنة الطب ويسافر إلى إيطاليا لفتح مطعم والعمل كشيف، ويكشف العمل علاقته بعمته ثريا (إلهام شاهين)، وكيف يترك عمله في إيطاليا ويعود إلى مصر بعد إصابتها بالزهايمر، ليعتني بها.

العمل مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وحكاية الفريدو مكونة من 10 حلقات، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.