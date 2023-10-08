إلهام شاهين: مهاجمو مسلسل "ألفريدو" ميلشيات إلكترونية

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة إلهام شاهين ضيفة على برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة ON.

واتهمت إلهام شاهين متتقدي مسلسل “ألفريدو” قبل عرضه المسلسل وقت طرح البوستر بأنهم ميلشيات إلكترونية نشيطة تعرفهم من طريقة الكتابة وتحفظ طريقتهم.

ولم تستعبد إلهام شاهين أن يكون هناك مجندين إلكترونيًا في هذا الغرض لموقفها الذي اتخذته من أول أيام حكم الإخوان.

مسلسل "ألفريدو"

أحداث حكاية ألفريدو في إطار اجتماعي، حول فريد (أحمد فهمي) الذي يترك العمل في مهنة الطب ويسافر إلى إيطاليا لفتح مطعم والعمل كشيف، ويكشف العمل علاقته بعمته ثريا (إلهام شاهين)، وكيف يترك عمله في إيطاليا ويعود إلى مصر بعد إصابتها بالزهايمر، ليعتني بها.

أحداث مسلسل "ألفريدو"

يتناول مسلسل "55 مشكلة حب"، مشاكل الحب بشكل عصري بين الأم والأب والأبناء، ويقدم الجزء الأول من المسلسل 3 مشاكل، على أن تدور كل مشكلة في 10 حلقات، ولكل حكاية فريق عمل مختلف في التأليف والإخراج والنجوم المشاركين في البطولة، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين.

أبطال مسلسل ألفريدو

يشارك في بطولة حكاية ألفريدو، كل من الفنانة إلهام شاهين، ندى موسى، أحمد فهمي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار، وإنتاج أحمد عبد العاطي، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج عصام نصار، ومن تأليف عمرو محمود ياسين