في هذا الموعد.. أنغام تحيي حفلًا غنائيًا في الإمارات

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفل غنائي في الإمارات يوم 20 أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن تقدم خلاله مجموعة من أغانيها المميزة.

ما هي آخر حفلات أنغام؟

وفي سياق آخر، أحيت المطربة أنغام، مؤخرًا حفلين متتالين حملا شعار "كامل العدد" ضمن مهرجان "ليلة العمر" الذى يقام على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في دار الأوبرا الكويتية، يشارك فى إحياء فعالياته عدد كبير من نجوم العالم العربي.

وخصت إدارة المهرجان أنغام بحفلين تلبية لرغبات معجبيها بالكويت ومختلف الجنسيات العربية، وذلك عقب نفاذ تذاكر الحفل الأول بمجرد طرحها بساعات قليلة، وهو ما تجاوز ضعف الطاقة الاستيعابية لعدد مقاعد الجمهور بالمسرح.

وشهد حفلي أنغام العديد من المواقف والمفاجآت المثيرة منها تقديمها لنجلها الكويتي للجمهور وسط حالة من الترحاب والمحبة.

تعليق أنغام على لقب صوت مصر

كما كشفت أنغام لوسائل الإعلام مواصفات من يستحق صوت مصر قائلة: "كل صوت حلو بيحب ويقدر مصر.. هو صوت مصر".

كما أوضحت أنها فخورة بلقب "صوت مصر" وأنها تعمل على الحافظ على القيمة التشريفية الكبيرة والمعنوية لهذا اللقب والتى تضعها فى حالة تقويم دائم لكل ما يصدر منها سواء على المستوي الفنى أو الشخصي.



وتألقت أنغام فى حفليها بـ "ليلة العمر" بفستانين كالأميرات الأول وردي والآخر أحمر، كما أبهرت جمهور حفليها بتمكنها وقدرتها على أداء مختلف الألوان الموسيقية خلال الحفل، وحرصت على تلبية طلبات الجمهور الذي شاركها الغناء بطلاقة وروعة.

ما الأغاني التي قدمتها أنغام في حفليها بـ "ليلة العمر"؟



واشعلت أنغام وصلات الغناء والطرب بعدد كبير من أغانيها المحببة لدى الجمهور منها "نفضل نرقص"، "ولا دبلت"، "مجبش سيرتي"، "سيبك أنت"، "روحي"، "لوحة باهتة"، "عمري معاك"، "علشان أرضيك" و"أكتبلك تعهد"، "بحبك وحشتيني"، "حالة خاصة"،" لا تهجى"،"هو نفس الشوق"،"لوحة باهتة و"اساميك الكتيرة".. وغيرهم الكثير. وغيرها ممن تخللها آداء راقص وتمايل للنجمة الكبيرة عادة ما تقوم به عندما تكون فى حالة انسجام مع الجمهور المحب لها بقوة.

ورافق أنغام راندا رياض التي تعد أصغر مديرة أعمال بالعالم العربي وأكثرهن وعيًا ومسؤلية بالأمور الفنية لذا اكتسبت ثقة وتقدير النجمة الكبيرة.