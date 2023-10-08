نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل مسلسل "حدوتة منسية" لـ سوسن بدر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الفنانة سوسن بدر اليوم تصوير أولى مشاهدها في مسلسل "حدوتة منسية " استعدادًا لطرحه خلال الأوف سيزون من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محى الدين.



من هم طاقم عمل "حدوتة منسية"؟



ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين وهم سوسن بدر، أحمد فهيم، عبير صبري، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محى الدين.

ما هي آخر أعمال سوسن بدر؟

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سوسن بدر كان مشاركتها في مسلسل جميلة ومسلسل بابا المجال الذي تم عرضهما في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023، وحقق دورها في مسلسل بابا المجال نجاحًا كبيرًا، حيث جسدت دور والدة زين الذي جسده مصطفى شعبان في أحداث المسلسل والذي يعمل تاجر قطع غيار سيارات، بدأ مهنته منذ الصغر وتميز في عمله حتى أصبح “بابا المجال”، وأحد أقوى التجار في منطقته، وهو ما يجعله يدخل في صراعات مع من حوله، وكل ذلك في إطار درامي لا يخلو من الإثارة والأكشن.



نبذة عن سوسن بدر

وتعد سوسن بدر خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، وكان أول أعمالها هو مشاركتها في فيلم رجل إسمه عباس والفيلم البريطاني موت أميرة الذي أثار ضجة كبيرة وفيلم حبيبي دائمًا وكانت قد فازت بعدو جوائز عالمية عن دورها في فيلم الدوائر المغلقة عام 2001، وكذلك جائزة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الدورة 34 مثلت أكثر من 390 عمل مابين السينما والتلفزيون ومن أهم أعمالها زي الشمس، هوجان، أهو ده اللي صار فارس، بلا جواز، جميلة أبو العروسة، الأب الروحي، سلام يا صاحبي جراند أوتيل، يونس ولد فضة، أرض النعام الوسواس طريقي، السبع وصايا، كيد الحموات، الوالدة باشا، الخواجة عبد القادر، الدالي الجماعة، الحارة، شاهد أثبات، عايزة، أتجوز، أحكي يا شهرزاد، ابراهيم الأبيض، الرحايا، السفاح، الفرح، بدل فاقد، حين ميسرة، الوان السماء السبعة، الأصدقاء، إمام الدعاه، أسرار البنات، البر الغربي، العطار والسبع بنات، حديث الصباح والمساء.