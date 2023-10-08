انت الان تتابع خبر احمد حلمي ينهار باكيا ويكشف سر مزلزل عن علاقته بمنى زكي..امر لم يتوقعه احد!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - البرنامج مين هيقدمه. فقالت لي محدش هيعرف ده غيرك لازم انت الى اتقدمه وعملته فحسيت بتميز ان عندي حاجة محدش يعرف يعملها غيري، وده فرق في اختياراتي للأعمال الفنية ودايما اروح اختار الحاجات اللي محدش يعرف يعملها غيري”.

أحمد حلمي وصف زوجته الفنانة منى زكي، بـ «البلورة» التي يرى فيها نفسه، وقال: قصتي مع منى زكي هي قصة مجنونة بكل تفاصيلها، والناس لما بتغير في بعض مبيكملوش، لكن اكتشفت انا ومنى أننا لما غيرنا في بعض حاجات كتير، التغيير طلع صحي لينا احنا الإتنين ولعلاقتنا، ومكنش في شيء مهم اوي بالعكس كان شيء معطل جدا.

واستكمل: منى هي السبب في مراحل كتير ليا على المستوى الإنساني والمهني كمان، وفعلا وراء كل رجل عظيم امرأة أعظم منه، عندها كمية من الصدق في عالم مجامل فإزاى تكون شخص صادق مع نفسك ومع الآخرين ومش مجامل وتقول الحقيقة بشكل لطيف ودة اللى اتعلمته منها.

وتابع حلمي: احنا متجوزين من 2002 وأهم شيء في نجاح الزواج وجعل العلاقة سعيدة إن الاتنين يوصلوا للغة تالتة مشتركة يفهموا بعض من خلالها، وأنا أشوف نفسي كأب كويس وأنا مش الأب العصبي ولا العنيف الجامد الناشف في تعامله مع أولاده