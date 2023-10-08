سيلينا جوميز تدعم الصحة العلقية عبر مبادرة جديدة

القاهرة - محمد ابراهيم - كانت النجمة سيلينا جوميز حاضرة ضمن ضيوف أحد الحفلات الخيرية التي اقيمت لصالح التوعية بالصحة العقلية في لوس أنجلوس.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من الحضور المميز لجوميز، التي ظهرت بمجموعة اطلالات انيقة ضمن الحفل الذي اقيم بعنوان Rare Impact Fund Benefit Supporting Youth Mental Health.

سيلينا جوميز

علاقة جديدة بين مشاهير هوليوود

ترددت أنباء قوية عن دخول الثنائي زين مالك وسيلينا ويليامز، في علاقة عاطفية بعد أن شوهد الثنائي في أمسية سرية جمعت بينهما.

ووفق صحيفة ديلي ميل، العلاقة العاطفية للثنائي، ستعيد زين مالك للواجهة بين نجوم هوليوود بعد فترة غياب طويلة، كما أنه لن يكون النجم الأول الذي ترتبط به سيلينا جوميز.

البحث عن حبيب جديد

يأتي ذلك بعد أن ودعت النجمة سيلينا جوميز ماضيها المأساوي الخاص بالعلاقات العاطفية الفاشلة، وتتطلع الآن للمستقبل، حسب مصادر مقربة منها.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، فإن سيلينا الآن منفتحة للدخول في علاقة عاطفية جديدة، بعد مرور 5 سنوات على أكبر صدمة عاطفية تعرضت لها في حياتها.