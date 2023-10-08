العقيد "ابو شهاب" بطل مسلسل «باب الحارة» لن تصدق كيف بدت ابنته الأنيقة في أول ظهور لها مع العائلة !

الرياض - محمد الاطلسي - اشتهر الممثل السوري سامر المصري في الدول العربية من خلال مسلسل “باب الحارة” وشخصيته العقيد أبو شهاب، لكن تواجده في هذا المسلسل لم يدم لأكثر من ٣ أجزاء بعد خلافات مع الشركة المنتجة.

وبعد المسلسل والحرب السورية غادر سامر بلده مع عائلته إلى دبي، ويمكث فيها حاليًا، ورغم تواجده على السوشيال ميديا، لكنه مرة لم ينشر صورة لكل أولاده “شابان، وصبية” وكان البعض يعتقد أن زوجته لم تنجب أكثر من ولد واحد.

ويبدو أن سامر يحب الخصوصية ويفضل ابقاء عائلته بعيدة عن السوشيال ميديا والاعلام والصحافة والرأي العام، ويستخدم صفحاته للترويج لأعماله لا لعرض صور لأطفاله.

ورغم حرصه الشديد، الا أن صورة لكل عائلته انتشرت على الانترنت، وبدت عائلة جميلة ومحبة.