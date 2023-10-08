اليوم.. عرض أولى حلقات حكاية "ما تيجي نشوف" على قناة ON

القاهرة - محمد ابراهيم - يبدأ اليوم عرض أولى حلقات ثاني حكاية "ما تيجي نشوف" من مسلسل "55 مشكلة حب" للكاتب مصطفى محمود، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الحكاية الأولى "ألفريدو".

من هم أبطال حكاية "ما تيجي نشوف"؟



ويشارك في بطولة حكاية ماتيجي نشوف هنا شيحة، وإسلام جمال، وملك قورة، وأحمد جمال سعيد، وعدد آخر من النجوم، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

تفاصيل مسلسل 55 مشكلة حب



ومسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذ عن كتاب "55 مشكلة حب"، للدكتور مصطفى محمود، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبدالعاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين.

يتناول العمل مشاكل الحب بشكل عصري، ويقدم الجزء الأول من المسلسل 3 مشاكل، على أن تدور كل مشكلة في 10 حلقات، ولكل حكاية فريق عمل مختلف في التأليف والإخراج والنجوم المشاركين في البطولة، ويتولى السيناريست عمرو ياسين مهمة الإشراف العام على الكتابة، وإشراف عام على الإخراج عصام نصار.



ما هي مواعيد عرض حكاية "ما تيجي نشوف"؟



حكاية “ما تيجي نشوف” مكونة من 10 حلقات، ومن المقرر عرضها على شاشة قناة ON من الأحد إلى الخميس على مدار أسبوعين، في تمام الساعة الثامنة مساء،ً وتعاد بمعدل مرتين في تمام الساعة الثانية صباحًا والثانية عشرة من ظهر اليوم التالي.

بينما تعرض حكاية ما تيجي نشوف عبر شاشة قناة ON drama في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتعاد مرة أخرى في اليوم التالي في تمام الساعة العاشرة صباحًا والخامسة عصرًا.