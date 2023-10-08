أحمد داش ينضم لقائمة أبطال فيلم "شمس الزناتي"

القاهرة - محمد ابراهيم - انضم الفنان أحمد داش لقائمة فيلم "شمس الزناتي"، الذي يقوم ببطولته النجم محمد إمام، حيث يواصلون التحضير خلال هذه الأيام، كما تواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطاله.



ما هي آخر أعمال أحمد داش؟



حقق أحمد داش خلال موسم رمضان الماضي حالة من الانتعاشة الفنية، حيث حقق نجاحًا كبيرًا في مسلسل “جعفر العمدة”، وهو بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهري، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدي جوهر.

قصة جعفر العمدة



يحكي المسلسل قصة جعفر العمدة الذي يقوم ببطولته الممثل محمد رمضان، وهو رجل أعمال شهير بتعدد زيجاته، إذ تزوج 4 مرات، ولكنه يواجه أزمة عائلية صادمة بعد اختطاف ابنه الوحيد من قبل عدوه الذي يريد الانتقام من العمدة وجعل نسل عائلته يجف، ومن ثم، يتعرف جعفر على عايدة ويقع في حبها حد الجنون، ولكن تكون قصة حبهما محفوفة بالمخاطر، خصوصًا بعد عودة ابن جعفر العمدة من الاختطاف، حيث يدعي جعفر أمام والدة الطفل أنه توفي ليسقط أي شكوك حول عدم صحة الحادثة، لكن يتم اكتشاف الحقيقة ويعود الابن مرة أخرى في ظل صراع شديد بين الحقائق والأكاذيب وبين الحب الحقيقي والمزيف

الصندوق



كما واصل النجاح بالمشاركة في مسلسل "الصندوق " تدور أحداثه خلال الاحتفال بعيد ميلاد «ريم» مع وصول هدية غامضة عبارة عن صندوق غريب يضم محتويات غير مفهومة ورسائل تطلب إنقاذ شخص قبل أن يُقتل وتتسارع الأحداث بصورة كبيرة ويدفع الفضول الأصدقاء الثلاثة «ريم»، «يوسف»، «ياسين» للبحث في محتويات الصندوق ومحاولة كشف غموض ما فيه من رسائل غامضه.

من هم أبطال مسلسل" الصندوق "؟





وجسد أحمد داش ضمن أحداث مسلسل الصندوق شخصية ياسين، ويتكون المسلسل من 15 حلقة، ودارت أحداثه في عالم من الجريمة والغموض، ويُشارك داش في بطولته هدى المفتي، علي قاسم، سماح أنور، وعدد من ضيوف الشرف، مسلسل الصندوق من تأليف مصطفى صقر، وإخراج مروان عبد المنعم.