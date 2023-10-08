ريم سامي تتعاون مُجددًا مع محمد سامي في "شغل فنادق"

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقدت الفنانة ريم سامي، على المشاركة في مسلسل "شغل فنادق"، مع النجم عمرو يوسف والنجمة روبي، ويسجل المسلسل تجديد التعاون لها مع شقيقها في عمل درامي من جديد بعد تجربة "نسل الأغراب"، ومن المقرر بدء تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة، استعداد لطرحه خلال دراما رمضان 2024.

ريم سامي ودراما الخليج

وفي سياق آخر، عرض للفنانة ريم سامي، مؤخرًا عبر إحدى المنصات الإلكترونية مسلسل "ماما غنيمة" وهو أول عمل يعرض لها في الخليج، من إخراج عبد الرحمن السلمان، وقصة وسيناريو وحوار علياء الكاظمى، حيث تجسد ريم شخصية تدعى" لمياء" في أحداث المسلسل، وتتعرض لظروف مختلفة ومتنوعة في حياتها، خاصة أن لها شقيقتان من جنسيات مختلفة حسب قصة العمل.



ما هي قصة مسلسل “ماما غنيمة”؟



وتدور قصة مسلسل ماما غنيمة، في إطار تشويقي اجتماعي، حول الجدة غنيمة، التي تقوم بتجسيد دورها أسمهان، إذ يتوفى ابنها، ويترك لها 3 حفيدات، لكنها تجد صعوبة في التعامل معهن، كونها لم تكن تعرفهن من قبل، بالإضافة إلى أن كل حفيدة لها أم من بلد مختلف، واحدة كويتية وهي ليالي دهراب، والثانية مصرية وهي ريم سامي، والثالثة سعودية وهي في فؤاد، والعمل مكون من 8 حلقات.



آخر أعمال الفنانة ريم سامي

تألقت الفنانة ريم سامي في آخر أعمالها الفنية وهو مسلسل «نسل الأغراب» بطولة كل من أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبدالحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان وعديد من الفنانين منهم أحمد فهيم، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلي، بسنت السبقي.