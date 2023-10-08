آخرهم محمد بطاوي.. نجوم رحلوا عن عالمنا في عام 2023

القاهرة - محمد ابراهيم - رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح أمس الفنان محمد بطاوي،داخل إحدى المستشفيات إثر إصابته بأزمة قلبية، وسيطرت حالة من الحزن على جميع أصدقائه الذين قاموا بنعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وفي السطور التالية يرصد “دوت الخليج الفني” أبرز النجوم الذين رحلوا عنا في عام 2023.

أحمد سامي العدل

توفي أحمد سامي العدل نجل الفنان سامي العدل، يوم 30 سبتمبر الماضي، وذلك قبل ساعات من إجراءه عملية قلب مفتوح،نتيجة لتوقف عضلة القلب.

أشرف مصيلحي



توفي الفنان أشرف مصيلحي يوم 17 سبتمبر الماضي، وذلك عن عمر ناهز الـ 49 عامًا، وذلك بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان.



مصطفى درويش



توفى الفنان مصطفى درويش في الأول من شهر مايو الماضي عن عمر ناهز 43 عامًا، باعتباره من مواليد 11 يناير 1980، وسببت وفاته صدمة كبيرة خصوصًا وأنها جاءت بشكل مفاجئ.



شيرين الطحان



توفيت المذيعة والفنانة شيرين الطحان يوم 7 أبريل الماضي عن عمر ناهز 46 عامًا، باعتبارها من مواليد 5 يونيو 1976 وذلك بعد صراع مع مرض السرطان.

كاريمان



توفيت الفنانة القديرة كاريمان يوم 12 سبتمبر الماضي، عن عمر ناهز الـ 87 عامًا باعتبارها من مواليد 18 ديسمبر 1963، واعتزلت التمثيل في ستينيات القرن الماضي، ومن أبرز أفلامها بنات اليوم، تمر حنة، الحموات الفاتنات.



أحمد عصام



توفى الفنان الشاب أحمد عصام، أحد أعضاء فريق مسرحية تشارلي يوم 23 سبتمبر الماضي، وذلك بعد انتهاء عرض المسرحية، ونعاه عدد كبير من أصدقاءه.