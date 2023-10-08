عيد ميلاد شيرين عبد الوهاب.. سليم سحاب سبب شهرتها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 أكتوبر 2023 02:28 مساءً - تحتفل اليوم المطربة شيرين عبد الوهاب بعيد ميلادها حيث إنها من مواليد 8 أكتوبر عام 1980، تميزت شيرين بعفويتها وصوتها القوي حتى أن البعض لقبها بصوت مصر .

شيرين عبد الوهاب الطفلة

شيرين عبد الوهاب تزوجت ثلاثة مرات كانت آخرها من المطرب حسام حبيب، والبداية الفنية لها كانت أثناء تواجدها بالمدرسة عندما أعجب بصوتها أحد معلميها والذي أقنع والدتها بأن صوتها جميل ولا بد من تنميته وأقنعها بأن تجعلها تذهب للموسيقار سليم سحاب بدار الأوبرا المصرية والذي كان معروف عنه إنه مكتشف العديد من الأصوات الشابة وعندما ذهبت شيرين لدار الأوبرا غنت أمام سليم سحاب وأعجب بصوتها مما جعله يضمها لكورال الأطفال بدار الأوبرا المصرية.

وكانت بداية مشوارها الفني من خلال مشاركتها عام 2000 مع المطرب محمد محيي في ديو غنائي باسم '' بحبك'' وبعد ذلك عام 2002 قامت بغناء «آه يا ليل»، التي تعد أول أغنية لها بمفردها .