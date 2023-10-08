اكتشفها وغضب عليها..تعرف على قصة خلاف ميادة الحناوي وعبد الوهاب

القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة ميادة الحناوي الذي تعد من أبرز أصوات جيلها، وقدمت عدد كبير من الأغاني التي ظلت عالقة في أذهان الجمهور،وفي السطور التالية يرصد “دوت الخليج الفني” أبرز المعلومات والمحطات في حياتها.

نشأة ميادة الحناوي



وُلدت ميادة الحناوي في مدينة حلب السورية عام 1959 لعائلةٍ عاشقة للموسيقى. بدأت تستمع لأغاني أم كلثوم منذ الصغر فعشقتها.

سافرت إلى دمشق لتلتقي بالموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب وتغني أمامه هي وأختها فاتن التي كانت ذات صيتٍ ذائع في ذلك الوقت.

كان الموسيقار عبد الوهاب صديق زوجها الوزير، وفي مصيف بلودان غنت ميادة وأختها فاتن أمام عبد الوهاب، ففتن بصوتها وهي تغني “لسه فاكر” وكانت تبلغ آنذاك نحو السبعة عشر عامًا فقط.

وفي العام التالي وكما اعتاد عبد الوهاب على زيارة مصيف بلودان ذهب إلى هناك وطلب مقابلة ميادة، ثم طلب منها الذهاب إلى مصر ليتبنى موهبتها. وسافرت إلى مصر بعد وفاة زوجها ورافقها شقيقها عثمان إلى هناك عام 1977



وصول للشهرة

بعد سفرها إلى مصر أقام محمد عبد الوهاب حفلًا ضخمًا ليعلن تبنيه لها فنيًا. وبدأ بمساعدتها للوصول إلى الشهرة، وساعدها للحصول على عقدٍ مع عالم الفن لمدة خمس سنوات، إلا أنّها كانت تعتبر قاصرًا آنذاك مما اضطرهم إلى طلب الموافقة من والدها في سوريا.



تعاونها مع كبار الملحنيين



تعاونت ميادة مع أكبر الفنانين العرب والملحنين بمن فيهم محمد الموسوي ومحمد عبد الوهاب، لكن انطلاقتها الكبرى كانت عند تعاونها مع الموسيقار بليغ حمدي في الثمانينيات، فكتب لها “أنا بعشقك” و”الحب اللي كان” و”أنا اعمل ايه” وغيرها العديد.



أبرز ألبوماتها

أطلقت ميادة مجموعةً كبيرة من الألبومات على مدار سنوات مسيرتها الفنية نذكر منها: “ثورة الشوق” عام 1986، “الليالي” عام 1990، “الحل الوحيد” عام 1991، “جالك كلامي”.



زيجات في حياة ميادة الحناوي

تزوجت الفنانة ميادة الحناوي مرتين، المرة الأولى وهي فتاة صغيرة وكان زوجها أحد وزراء سوريا ولكنه توفي وهي في السادسة عشر من عمرها، ارتبطت بعلاقة عاطفية مع زوج الفنانة فايزة أحمد وهو الملحن محمد سلطان وذلك بعد وفاتها واتفقت معه على الزواج لكن لم يتم الزواج، تزوجت للمرة الثانية من السوري مهند أحمد واستمرت معه عشر سنوات ثم انفصلت عنه بقضية خلع في عام 2009 ولم ترزق ميادة الحناوي بأطفال وذكرت أنه أكثر قرار صائب اتخذته في حياتها.