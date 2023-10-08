ثقافة الإسكندرية تنظم يومًا ثقافيًا لأطفال بشاير الخير

القاهرة - محمد ابراهيم - نظم فرع ثقافة الإسكندرية يومًا ثقافيًا لأطفال مدينة بشاير الخير ١، ٢، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني المعد للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد لأطفال مناطق بديل العشوائيات.

ورشة فنية

بدأت الفعاليات بورشة فنية تضمنت تصميم لوحات بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، تلاها ورشة تصميم علم مصر بالكانسون الملون، تنفيذ سحر الملاح مسئول المواهب بالفرع.

ورشة حكي

وضمن الفعاليات المقامة ضمن خطة إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش والمنفذة من خلال فرع الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، قدمت د. لمياء الشافعي مدير جمعية أبناؤنا في عيوننا الكشفية ورشة حكي بعنوان "علم النصر فى عيون أطفال مصر " تناولت خلالها مراحل تطور العلم المصري، مؤكدة على ضرورة احترام العلم أثناء التحية لأن ذلك واجب وطني.

رمز العلم المصري

كما تناولت مدلول الألوان الموجودة بالعلم المصري ورمز النسر موضحة أن اللون الأبيض يشير إلى السلام، اللون الأحمر يشير إلى القوة ودماء الشهداء المصريين الذين ضحوا بحياتهم فى سبيل الوطن، ويشير اللون الأسود إلى فترات الاستبداد والاستعمار التي مرت بها البلاد، أما عن رمز النسر الذهبي، أوضحت أنه طائر مقدس لدى الحضارة الفرعونية ويشير إلى القوة المصرية.

واختتم اليوم المقام بالتعاون إدارة المدينة بقيادة العقيد أحمد عبد العزيز، وإشراف د.جيهان حسن المشرف العام للمشروع الثقافي، بمسابقة ثقافية وفقرة رسم على الوجه تنفيذ عبير عمرو.