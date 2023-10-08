انت الان تتابع خبر وداعاً مرام البلوشي الى جنة الخلود.. الفنانة الكويتية هند البلوشي تكشف الحقيقة الموجعة لما حدث مع أختهاض المشهورة في آخر أيامهما بالمستشفى، والصدمة تفوق التوقعات!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الفنانة الكويتية هند البلوشي تفاصيل حالة شقيقتها الفنانة مرام البلوشي بعد خروجها من المستشفى، مُطمئنة جمهورها.

وقالت البلوشي خلال لقائها على برنامج عالسيف المعروض على قناة atv: "أن شقيقتها مرام البلوشي أنهت رحلة علاجها بالرعاية المركزة التي مكثت فيها مؤخرا لأيام، مشيرة إلى خروجها نهائياً من المستشفى."وأضافت: "أنها حاليا في منزلها وسط أبنائها متابعة: "أنا أحب أطمئن محبيها اللي يظنون أنها ما زالت في الرعاية المركزة، لا حبايبي أحب أطمئنكم مرام بخير بفضل الله ودعائكم الخالص، وهي بخير وعافية وفي بيتها وبين عيالها من زمان

وأكدت أن مرام حاليا تعيش حياتها بصورة طبيعية، ولكنها تستكمل فترة نقاهتها وقريبا ستعود للظهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما ستعود لمزاولة نشاطها الفني الذي ينتظره محبوها.

والجدير بالذكر أن هند البلوشي كانت قد أعلنت منتصف سبتمبر الماضي تدهور الحالة الصحية لمرام البلوشي، في صدمة مفاجئة لمتابعيها ومحبي شقيقتها الذين تفاعلوا مع هذا الخبر بحزن كبير.