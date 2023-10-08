نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. الأوبرا تحتفل بعيدها الـ 35 بثلاثة أمسيات إبداعية متنوعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بمرور 35 عامًا على افتتاحها بثلاثة أمسيات إبداعية متنوعة، مساء اليوم الأحد الموافق 8 أكتوبر، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

عرض ثلاثة أفلام من صناعة مهرجان نارا الياباني الدولي

من المقرر أن تعرض ثلاثة افلام وثائقية من صناعة مهرجان نارا الياباني الدولي للفيلم في الساعة الخامسة مساءً على المسرح الصغير، ومن أبرز الأفلام:" اينورى، فانتازيا منتصف الصيف وذئاب الشرق"، وتهدف إلى إلقاء الضوء على معالم مدينة نارا التي تعد أحد أجمل المناطق في اليابان وسعيًا لإبراز جمالها وطبيعتها وتعريف العالم بثراءها وتنوع الثقافة فى مجتمعها حيث تدور فكرة فيلم اينوري حول هجرة الأجيال الجديدة من بلدة كانوجاوا للمدن مع بقاء القليل منهم محافظين علي تاريخ بلدتهم، اما فانتازيا منتصف الصيف يدور حول رحلة إثنين من صانعي الأفلام لتصوير عمل عن مدينة جوجو وخلالها يلتقيان بشخصين من السكان المحليين وتتوالى الأحداث وفيلم ذئاب الشرق يروى قصة الصياد أكيرا البالغ من العمر 75 عامًا الذي ترك عمله وأصدقائه لممارسة هوايته فى صيد الذئاب.

عرض مسرحية بيبرس الأسطورة

ومن المقرر أن تعرض المسرحية التاريخية “ بيبرس الأسطورة” في الساعة السابعة والنصف مساءً على المسرح الكبير، وذلك بمناسبة مرور 800 عام على ميلاد السلطان الظاهر ركن الدين بيبرس وتروى سيرته الذاتية التى شهدت بطولات وانتصارات وأحلام نجح في تحقيق بعضها.

مشاركة فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى

كما تحيي فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر حفلًا يضم مختارات من عيون الطرب يؤديها كل من نهاد فتحي، أميرة أحمد، زينب بركات، تامر عبد النبي، مصطفى النجدي وإسلام رفعت، وذلك في الساعة الثامنة والنصف مساءً على مسرح الجمهورية.