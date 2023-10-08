نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صبحي يحتفل بتخريج دفعة 2023 من ستديو الممثل في حفل حضره عدد من النجوم والشخصيات العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل النجم الكبير محمد صبحي بمسرحه بمدينة سنبل بتخريج دفعة 2023 من ستديو الممثل للإبداع الذي أنشأه عام 1970 وظل مستمرا حتي يومنا هذا، وتخرج منه الكثير من النجوم الموجودين علي الساحة الفنية حاليا، وتكونت لجنة التحكيم في حفل التخرج من الفنان الكبير محمد صبحي، الموسيقار شريف حمدان، الفنان الدكتور كمال عطية، الاعلامي والمخرج جمال عبد الناصر، مصمم الاستعراضات الفنان محمد سميح، وحضر الحفل عدد من النجوم والشخصيات العامة منهم الفنانتان أميرة فتحي وميرنا وليد والمطربة سوزان مختار، والمخرج والفنان مازن الغرباوي، ومهندسة الديكور نهاد السيد.

تفاصيل حفل التخرج

كانت الاختبارات خلال حفل التخرج في التمثيل والغناء والعزف والرقص، وقدم الممتحنون مشاهد تمثيلية من المسرح العالمي والعربي وأغاني فردية وجماعية وفقرات راقصة فردية وجماعية أيضا، وقام بتدريب المواهب في الغناء الفنان محمد يوسف، ومساعد المخرج خلال فترات التدريب وفي حفل التخرج الفنانة داليا حسن، وتخرج خلال الحفل في التمثيل كل من: سهر ناصر بيومي، أميرة فريد ، روجينا ماهر سعد، مشيئة محمود رياض، مي محمد خليل، يوسف محمود لبيب، محمد علي المتولي، حلمي جلال الدين، صموئيل عصام ألفي، داليا نبيل عبد العليم، صهيب عصام، ناريمان نشأت، محمد عبد المعطي ( تمثيل وغناء).

أما في الغناء تخرج عدد من الأصوات بعد أدائهم أغاني فردية وجماعية وهم: فريدة عبد المنعم، لمياء رضا محمد، أمنية محمد عبده، فاطمة أشرف صلاح، صلاح علاء عبد الحي، مصطفي رضا حسن، وفي العزف: يوسف رضا حسن، بسملة سامح محمد، حنين أحمد حمدي، عادل سامح محمد.

وتخرج أيضا مجموعة من الأطفال بعد تدريبهم خلال فترة الاستديو علي الغناء والتمثيل والعزف وهم: جودي محمود، جيدا محمد عبد المنعم، ريماس الخطيب، لمار أحمد محمد، بسملة هاني، سيلينا سمير سعد، مريم شريف عمر، بلال محمد خالد.