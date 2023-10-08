مسقط ـ «الوطن» :

يحتضن مسرح الجمعيات بمرتفعات المطار الأربعاء المقبل المسرحية الكوميدية

(حارة محتارة) لفرقة الصحوة المسرحية، وهي من تأليف هشام الحراصي وإخراج حاتم الحراصي وفريق تمثيلي مُكوَّن من (زاهر السلامي وهشام الحراصي وجواهر قناص ومروان الصالحي ومروة المجينية وسعيد الحبسي وأبرار البلوشية وهاجر سالم ووقاص السيابي). تَدُور أحداث العرض المسرحي حول مجموعة من الشخصيات التي تقطن في حارة تجمعهم مواقف كوميدية وتحتار من تصرفاتهم في كثير من الأحيان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «حارة محتارة» عرض مسرحي لفرقة الصحوة المسرحية الأربعاء المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.