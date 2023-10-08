«إضاءات علمية» تصدر العدد الـ«40» وتناقش التقنيات الذكية ومستقبل المباني

مسقط ـ «الوطن» :

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار العدد الـ40 من مجلة (إضاءات علمية)، الذي يحمل في طياته العديد من الموضوعات العلمية في مجالات البحث العلمي والابتكار.

وجاءت افتتاحية العدد بعنوان:(كيف تصنع التقنيات الذكية مباني المستقبل؟)، كما تناول ملف العدد موضوع (مباني المستقبل، كيف تقود التقنيات الذكية مستقبل المباني؟)، والحديث عن تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ودخولها في مجال بناء البيوت بالتقنيات الذكية مثل: الطابعة ثلاثية الأبعاد، والتي تطوَّرت بشكل كبير وغير متوقع، ويطرح ملف العدد التساؤل هل بالفعل حققت هذه التجارب النجاح المتوقع بحثيًّا؟! وهل من الممكن أن تنتشر المباني المبنية بتقنيات مبتكرة وذكية على أرض الواقع؟! ومستقبل تقنيات البناء الذكي كل هذه الأسئلة..

وغيرها تم طرحها في ملف العدد من خلال الالتقاء بمجموعة من العلماء والباحثين وروَّاد الأعمال، كما احتوت مجلة (إضاءات علمية) على موضوعات علمية متنوِّعة منها إطلالة على ابتكار لطالبة عُمانية تبتكر حلًّا للتخلص من التسربات النفطية والمياه المصاحبة لعمليات إنتاج النفط، يعمل على خفض الملوحة المصاحبة له وذلك من خلال استخدام مسحوق (بودرة) مستخلصة من نبات الصبار (الألوفيرا) تعمل على معالجة التسربات النفطية، وتشتيت البقعة النفطية وتكسيرها إلى بقع أصغر.

وفي باب حوار مع باحث ألقت المجلة الضوء على المشروع البحثي للباحثة الرئيسية الدكتورة ليلى الشندودية الذي يدرس طريقة فاعلة لإزالة متبقيات مبيدات الحشائش الزراعية، حيث توصل المشروع إلى استخلاص مادَّة من الطحالب البنية للتخلص من متبقيات مبيدات الحشائش، وتضمنت المجلة موضوعات أخرى متنوِّعة تناولت عناوين متفرقة في مجالات البحث العلمي والتطوير والابتكار والمعرفة، مثل المقال العلمي بعنوان: التسويق في مجال البحث العلمي ودَوْره في بناء التنمية المستدامة بقلم الدكتور هايل عبد المولى طشطوش أستاذ مساعد بجامعة الشرقية، وسيرة باحث للأستاذ الدكتور خليفة بن سيف الجابري أستاذ الهندسة المدنية والمعمارية في كُلِّية الهندسة بجامعة السُّلطان قابوس، وباب خاص للتعريف ببعض المعدات البحثية المتوفرة في مؤسسات التعليم العالي، بالإضافة إلى باب للمخرجات البحثية، وباب للمنجزات العلمية، وباب معلومة.. وغيرها من الموضوعات والأبواب.

الجدير بالذكر أنَّ مجلة (إضاءات علمية) تصدر كلَّ ثلاثة أشهر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار باللغتين العربية والانجليزية، ويتم نشرها إلكترونيًّا في قنوات التواصل الاجتماعي التابعة للقطاع، كما يتم توزيعها عبر البريد الإلكتروني للجهات المسجلة ونقاط الاتصال الموجودة في قواعد بيانات دائرة النشر العلمي والتوعية.