«عمان فـي قلب الكويت» معرض فني يبرز التجربة التشكيلية العمانية

يتضمن ندوة شعرية وأمسية موسيقية متابعة ـ خالد بن خليفة السيابي:

افتتح أمس الأول في قاعة النقابة في دولة الكويت المعرض الفني (عُمان في قلب الكويت) وذلك برعاية صالح بن عامر الخروصي سفير سلطنة عُمان لدى دولة الكويت. وشهد المعرض الفني مشاركة عُمانية واسعة، حيث وصل عدد الفنانين إلى خمسين فنانًا. تنوَّعت تفاصيل الأعمال واللوحات المعروضة بين الفن التشكيلي والنحت، حيث قام كلُّ فنَّان مشارك بتقديم أبرز أعماله التي تنم عن تمكُّن الفنَّانين المشاركين من أدواتهم وذائقتهم والفنية. وعلى هامش المعرض أقيمت أمس ندوة شعرية، وستقام اليوم أمسية موسيقية يشارك بهما عددٌ من الشَّباب العُمانيين في مجالَي الفنِّ والأدب. يُذكر أنَّ المشاركة العُمانية ضمَّت عددًا من الفنَّانين والشعراء ومجموعة من ذوي الإعاقة وفريقًا مُكوَّنًا لفرقة عبري المسرحية والذي يجمع عددًا من نخبة الكوميديا يتقدُّمهم الفنَّان عبدالله بن سالم الغافري ومسعود بن حميد الجساسي.

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