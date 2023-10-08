سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثقافـي

الرياض ـ العُمانية: في إطار الزيارة التي يقوم بها صاحب السُّمو السَّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، عُقِدت صباح أمس جلسة مباحثات رسمية مع صاحب السُّمو الأمير بدر بن عبدالله آل سعود وزير الثقافة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بمقر وزارة الثقافة في العاصمة السعودية الرياض. تمَّ خلال المباحثات مناقشة العديد من الموضوعات ذات الشأن الثقافي والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجال الثقافي. وعلى هامش الزيارة، وقَّع صاحب السُّمو السَّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب وصاحب السُّمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مذكّرة تفاهم بين وزارة الثقافة والرياضة والشباب ووزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية؛ لتعزيز التعاون والتبادل الثقافي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات الثقافية. وتضمنت المذكّرة تنمية التعاون الثقافي العُماني السعودي في مجالات التراث، وفنون العمارة والتصميم، والفنون البصرية، والفنون الأدائية، والأدب، والكتب والنشر، واللغة والترجمة، والأزياء، والزخرفة الإسلامية، وفنون الطهي التقليدي، والأفلام، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بشأن الأنظمة والتنظيمات والسياسات المنظمة للقطاع الثقافي، وكذلك فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقيات منظَّمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) المنضم إليها كلا الطرفين، فضلًا عن تبادل المشاركة في المهرجانات والفعاليات الثقافية بين البلدين، وتسهيل عملية التواصل بين الجهات الثقافية والمثقفين، وتعزيز المشروعات الاستراتيجية المشتركة في مختلف المجالات الثقافية، وبرامج الإقامة الفنية بين المؤسسات الحكومية والأهلية، والمشاريع المتعلقة بالمحافظة على التراث بجميع أنواعه.