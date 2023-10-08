نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد الحلقة المقبلة من مسلسل اسمي فرح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصا من الفجر الفني، التسهيل على متابعيه والجمهور الذي يبحث بشكل مستمر على حلقات المسلسل التركي “اسمي فرح”، ننشر ترددات القنوات الناقلة للمسلسل، الذي استطاع في وقت قصير بحشد قاعدة جماهيرية كبيره من المشاهدين وعشاق الدراما التركية، في تركيا وبعض الدول العربية ايضًا، وذلك لقوه احداثه والتشويق الذي يعيشه الجمهور ومتابعي المسلسل بستمرار، يشاهد الكثير من الجمهور العربي والتركي المسلسل التركي "اسمي فرح" وذلك بسبب أحداثه المشوقه الدرامية ويبحث الجمهور دائمًا على ترددات القنوات الناقلة لهذا المسلسل، حرصا من الفجر الفني، التسهيل على متابعيه ننشر مواعيد مسلسل اسمي فرح الذي استطاع في وقت قصير بحشد قاعدة جماهيرية كبيره من المشاهدين وعشاق الدراما التركية.

مواعيد مسلسل اسمي فرح



يعرض المسلسل على قناة فوكس وهو من بطولة الممثلة الشهيرة دیمیت اوزديمير وتجسد شخصية "فرح" والنجم التركي انجين اكيوريك ويجسد شخصية " طاهر"، ويعتبر المسلسل من المسلسلات التنافسية هذه الفترة، حيث سوف يعرض كل يوم اربعاء.

القنوات الناقلة للمسلسل التركي اسمي فرح



قناة show tv

قناة CRT DRAMA مسلسلات تركية

تردد قناة TRT مسلسلات تركية

قناة حريم السلطان



قصة مسلسل اسمي فرح

تدور الأحداث حول فرح وهي امرأة إيرانية تبلغ من العمر 28 عامًا تفر من إيران إلى فرنسا ثم اضطرت للتوقف في اسطنبول حتى بدأت أن تعيش كـ هاربة، يعاني ابنها من مرض نادر، على الرغم من حصولها على تعليم طبي تعمل فرح بشكل غير قانوني كعاملة نظافة هدف فرح في الحياة هو أن يتمتع ابنها بصحة جيدة وتريد الذهاب لفرنسا لكن عالم فرح انقلب رأسا على عقب بين عشية وضحاها عندما تشاهد جريمة قتلارتكبتها المافيا في مكان اذهب لتنظيفه وتلتقي بطاهر (إنجين أكيوريك). فرح، على حساب حياتها والمافيا تريد قتلها وهذه المهمة تكلف لطاهر وتتوالى الأحداث.



أبطال مسلسل اسمي فرح



يشارك في بطولته: إنجين أكيوريك Engin Akyürek، ديميت أوزدمير Demet Özdemi، ميرت دوغان Mert Dogan، فرات تانيس Firat Tanis، أوكتاي تشوبوك Oktay Çubuk، علي سورمالي Ali Sürmeli، ليل بشار Lale Basar، مصطفى افكران Mustafa Avkiran، ألبر توريدي Alper Türedi، سنان كارا Senan Kara، دريا بينار أك Derya Pinar Ak، وإخراج رجائي كاراجوز Recai Karagöz، ومن إنتاج O3 Medya.





تردد قنوات مسلسلات تركية 2023



تردد قناة show tv مسلسلات تركية التردد: 12209 _معدل الترميز: 27500 _الاستقطاب: رأسي _تصحيح الخطأ: 4\3

قناة CRT DRAMA مسلسلات تركية التردد: 12226 معدل الترميز:27500 _الاستقطاب: رأسي _معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

تردد قناة TRT مسلسلات تركية التردد: 11257 معدل الترميز: 27500 _الاستقطاب: أفقي _تصحيح الخطأ: 6\5.

قناة حريم السلطان التردد: 11116 معدل الترميز: 27500 _الاستقطاب: أفقي _تصحيح الخطأ: 4\3.