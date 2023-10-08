صارت جلد وعظم ..إطلالة مفزعة ومخيفة للنجمة المصرية ميرفت أمين بعمر الـ 80.. تغيرت 180 درجة اليوم.

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الرياض - روايدا بن عباس - صدمت الفنانة الكبيرة ميرفت أمين جمهورها ومتابعيها بشكلها في أحدث ظهور لها من عزاء والد الفنانة مي كساب حيث بدت بنحافة لافتة وملامح كستها التجاعيد.

حرصت الفنانة ميرفت أمين على الظهور بعد اختفائها عن الأضواء منذ فترة من أجل تقديم واجب العزاء للفنانة مي كساب مساء الثلاثاء، في وفاة والدها، وذلك بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة.

وتلقت مي كساب وزوجها أوكا، العزاء وسط حضور بعض نجوم الفن الذين حرصوا على الحضور، أبرزهم النجمة ميرفت أمين، ولقاء سويدان وهبة عبد الحكيم وهبة مجدي ومها نصار وإدوارد والشاعر محمد البوغة وأحمد فتحي وأميرة العايدي وأحمد عبد الله وكريم مغاوري ومصطفى رؤوف وسامي مغاوري.ورحل والد مي كساب، عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد الماضي، بعد صراع مع المرض، وشيعت جنازته بعد صلاة ظهر يوم الأحد من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

يذكر أن آخر أعمال النجمة الكبيرة ميرفت أمين فيلم "أعز الولد" والذي طُرح في شهر مارس 2021.