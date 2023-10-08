فيلم "ڤوى ڤوى ڤوى" يحقق 20 مليون جنيه في دور العرض خلال 3 أسابيع

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل فيلم «ڤوى ڤوى ڤوى»، بطولة الفنان محمد فراج، الصدارة والمنافسة، حيث حقق إيرادات عالية فى شباك التذاكر المصري، ووصلت حتى الآن إلى 20 مليون جنيه خلال 3 أسابيع عرض.

البوستر الرسمي لفيلم ڤوى ڤوى ڤوى



وبلغت إيرادات فيلم «ڤوى ڤوى ڤوى»، فى شباك التذاكر، أمس السبت، 517 ألفا و113 جنيها؛ واحتل المرتبة الأولى بقائمة الإيرادات اليومية، وذلك حسب تقرير الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

فيلم ڤوى ڤوى ڤوى



يُصنف الفيلم كدراما كوميديا سوداء، وهو مستوحى من أحداث حقيقية، حيث يحكى قصة شخص يدعي «حسن» ويعمل حارس الأمن، ويعيش حسن حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر، في هذه الرحلة، يلتقي العديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم على وجه الخصوص بحسن، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقيه اللذين يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.

شخصية محمد فراج فى فيلم ڤوى ڤوى ڤوى



أبطال فيلم ڤوى ڤوى ڤوى





ويشارك فى بطولة فيلم «ڤوي ڤوي ڤوي»، نخبة من النجوم الفن منهم: محمد فراج، بيومي فؤاد، طه دسوقي، أمجد الحجار، حنان يوسف، محمد عبد العظيم، حجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي، والفيلم من تأليف وإخراج عمر هلال.

فيلم ڤوى ڤوى ڤوى يمثل مصر فى مسابقة الأوسكار لعام 2024



وعلى صعيد آخر، قررت نقابة المهن السينمائية، ترشيح فيلم «ڤوي ڤوي ڤوي»، لتمثيل مصر فى مسابقة الأوسكار لعام 2024.



وقالت نقابة المهن السينمائية في بيانها إن الفيلم أُختير من قبل لجنة مشكلة من السينمائيين والنقاد المستقلين، كفيلم مصري ينافس فى مسابقة جوائز الأوسكار، وذلك بعد فوزه بأغلبية التصويت بين قائمة قصيرة ضمت مجموعة من الأفلام والتى ضمت 5 أفلام هي: «ڤوي ڤوي ڤوي، وش في وش، ١٩ ب، بيت الروبي، الباب الأخضر».