فيلم "حسن المصري" يحقق 1،5 مليون جنيه إيرادات خلال 4 أيام عرض

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق فيلم «حسن المصري»، بطولة النجم أحمد حاتم، إيرادات عالية أمس السبت، وبلغت 262 ألفًا و974 جنيهًا، حيث استطاع أن يقتنص المرتبة الثانية فى قائمة الإيرادات اليومية بين الأفلام الأخري المنافسة، ووصلت حصيلة إيراداته حتى الآن إلي مليون و500 ألف جنيه خلال 4 أيام عرض.

فيلم حسن المصري



بينما جاء فيلم «ڤوى ڤوى ڤوى»، فى المرتبة الأولى بقائمة الإيرادات اليومية، حيث حقق أمس السبت، 517 ألفا و113 جنيها؛ وذلك حسب تقرير الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.



قصة فيلم حسن المصري



تدور أحداث فيلم حسن المصري، حول شخصية حسن المصري والذي يقوم بدوره أحمد حاتم، حيث يجد نفسه محاطًا بالخطر ومضطرًا لمواجهة مافيا أثناء سفره إلى لبنان هربًا من أمر ما، وكل ذلك في إطار من الأكشن والإثارة والتشويق.

أبطال فيلم حسن المصري

يشارك في بطولة الفيلم بجانب الفنان أحمد حاتم، مجموعة من النجوم أبرزهم: دياموند عبود، مكرم مراد، لينا صوفيا، فريال يوسف، إخراج اللبناني سمير حبشي، قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر، إنتاج شركات نيوسينشري وسينرجي وأفلام مصر العالمية ويونايتد بروس ستديوز وأوسكار للتوزيع والعرض.

فيلم حسن المصري

تعرف على قصة وأبطال فيلم ڤوى ڤوى ڤوى



يُصنف الفيلم كدراما كوميديا سوداء، وهو مستوحى من أحداث حقيقية، حيث يحكى قصة شخص يدعي «حسن» ويعمل حارس الأمن، ويعيش حسن حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر، في هذه الرحلة، يلتقي العديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم على وجه الخصوص بحسن، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقيه اللذين يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.

فيلم ڤوى ڤوى ڤوى



ويشارك فى بطولة فيلم «ڤوى ڤوى ڤوى»، نخبة من النجوم الفن منهم: محمد فراج، بيومي فؤاد، طه دسوقي، أمجد الحجار، حنان يوسف، محمد عبد العظيم، حجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي، والفيلم من تأليف وإخراج عمر هلال.

آخر أعمال أحمد حاتم



يذكر أن آخر أعمال أحمد حاتم فيلم «المطاريد» الذى طرح في السينمات خلال شهر يناير الماضى، وهو إخراج ياسر سامي، تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين، ويشارك حاتم في بطولته إياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود السويسي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى.