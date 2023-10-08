عاملة عبيطة أولى أغاني ميني ألبوم لـ رنا سماحة

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة رنا سماحة، لطرح أولى أغاني الميني ألبوم الخاص بها، التي تحمل اسم عاملة عبيطة، التي من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

و يشار إلى أن أغنية عاملة عبيطة من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبو طالب، توزيع خليل وشندي، ومن إخراج حسام مجدي، إنتاج معتز رضا وسامر أبو طالب، توزيع winway.

تفاصيل أغنية عاملة عبيطة

أغنية عاملة عبيطة هي أولى أغاني ميني أليوم رنا سماحة الجديد، حيث انتهى صناعها من تسجيل الغنوة، وأصلحت جاهزة للعرض خلال الأيام المقبلة، وباقي الأغاني ستصدر تباعًا بعد طرح هذه الأغنية.

وتعاونت رنا سماحة في الميني ألبوم، فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والمؤلفين والمحلنين، وتقدم خلال الألبوم لونًا جديدا من الأغاني التي لم يعتاد عليها الجمهور، واختارت رنا أغنيتين حتى الآن وهما من تأليف سلمى رشيد، وأسامة محرز، ومن ألحان مودي سعيد محمد خلف، وتوزيع عمر إسماعيل، وأحمد عبد السلام.

وأغنية طوب الأرض كانت آخر أعمال رنا سماحة، تعاونت فيها مع الشاعر محمود سليم، ألحان تيام على، توزيع تامر نور، تنفيذ وليد نجم، وسامر أبو طالب، ومن إنتاج شركة هورفات للإنتاج الفني.