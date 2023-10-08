نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرضه.. تعرف على قصة وأبطال مسلسل "صوت وصورة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة حنان مطاوع لعرض مسلسلها الجديد «صوت وصورة»، عبر شاشة dmc ومنصة «WATCH IT» الرقمية، وذلك خلال الفترة القليلة المقبلة.

بوستر مسلسل صوت وصورة



وكانت أعلنت منصة «WATCH IT» الرقمية عن موعد عرض المسلسل الذي سيسبق العرض التليفزيوني بيوم، حيث نشرت موعد طرح أولي حلقات المسلسل عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مسلسل صوت وصورة يعرض قبل التلفزيون ب 24 ساعة ابتداءً من 13 أكتوبر حصريًا على WATCHIT».



قصة مسلسل صوت وصورة



ينتمي مسلسل «صوت وصورة»، إلي نوعية الأعمال الدرامية المكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه حول شخصية تدعي «رضوى محمود أبو زيد» والتي تظهر خلال الإعلان الدعائي بأنها تتعرض لضرر وتقرر استخدام السوشيال ميديا من أجل الحصول على حقوقها، كذلك يظهر خلال البرومو وقوع جريمة قتل بدافع الانتقام.

أبطال مسلسل صوت وصورة



مسلسل «صوت وصورة» يضم نخبة من نجوم الفن منهم: حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، محمد كيلانى، صدقى صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامى الطمبارى، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج محمود عبد التواب "توبة"، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.



آخر أعمال حنان مطاوع

يذكر أن آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع هو مسلسل «وعود سخية»، الذي عرض فى السباق الرمضاني الماضي، ودارت أحداث المسلسل في إطار تراجيدي، وهو مكون من 15 حلقة، وشارك فى بطولة المسلسل نخبة من نجوم الدراما منهم: حنان مطاوع، محمد رضوان، سلوى خطاب، نور محمود، أحمد كشك، تيسير عبد العزيز، أحمد وإلى، سمر علام، صفاء الطوخي، مروة أنور، الفنان القدير محمد الصاوي، نبيل نور الدين، لبنى ونس، والعمل من تأليف أحمد صبحي وإخراج أحمد حسن.

مسلسل وعود سخية



كما شاركت أيضًا فى مسلسل «سره الباتع»، مع المخرج خالد يوسف، وضم العمل أكثر من 60 فنان فى رائعة من روائع القصص القصيرة للكاتب الكبير الراحل يوسف إدريس، والمسلسل جاء من بطولة: الفنان أحمد السعدني، أحمد فهمي، وحنان مطاوع، وخالد الصاوي، وريم مصطفى، وأحمد عبدالعزيز، وحسين فهمي، وأحمد وفيق، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وعفاف مصطفى، وهالة صدقي، والمسلسل من سيناريو وحوار للمخرج خالد يوسف.