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أحمد جودة - القاهرة - طرحت الفنانة ليلي علوي، البوستر الرسمي لفيلم "آل شنب"، الذي يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي.

ليلى علوي تطرح البوستر الرسمي لفيلم آل شنب

حيث نشرت الفنانة ليلى علوي، البوستر الرسمي للفيلم عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت قائلة: "البوستر الرسمي لفيلم آل شنب، والمقرر عرضه بمهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة حيث يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.. تمنياتي بالتوفيق".

أبطال فيلم آل شنب

يشارك في بطولة فيلم "آل شنب": ليلى علوي، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدي كرم، محمود البزاوي، خالد سرحان، علي الطيب، ابتهال الصريطي، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.



أخر أعمال ليلى علوي السينمائية

ويعد فيلم شوجر دادي آخر أعمال الفنانة ليلى علوي السينمائية، وشاركها البطولة: بيومي فؤاد، حمدي المرغني، فرح الزاهد، مصطفى غريب، محمد محمود، مي الغيطي، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.



فيلم مقسوم بطولة ليلى علوي

وتواصل ليلى علوى نشاطها السينمائي حيث بدأت تصوير فيلمها الجديد مقسوم، من تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس ومن إنتاج blue print وسينرجي فيلمز وأفلام مصر العالمية.



فيلم المستريحة

كما تعاقدت النجمة ليلى علوي على بطولة فيلم المستريحة، إخراج خالد مرعي ويشاركها البطولة الفنان بيومي فؤاد ويعد هذا التعاون الثالث بينهم بعد أن قدما: "فيلم ماما حامل، فيلم شوجر دادي، مسلسل هي ودافنشي".