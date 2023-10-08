نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. ليلى علوي تروج لفيلمها الجديد قبل عرضه في مهرجان الجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة ليلى علوي جمهورها بصورة لبوستر الفيلم الجديد لها قبل عرضه في مهرجان الجونة في دورته السادسة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وعلقت “ليلى” على الصورة قائلة: "البوستر الرسمي لفيلم "آل شنب" والمقرر عرضه بمهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة حيث يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة..تمنياتي بالتوفيق لينا كلنا".

أبطال فيلم آل شنب

فيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير جلال الزكى، مصممة ملابس ناهد نصر الله، مهندسة الديكور ياسمين عاطف شهيرة ناصف، منتج فنى أحمد عبدالله، بروديوسر رشا جودت، مخرج منفذ سارة كريم، مونتاج خالد معيط، ومهندس صوت مصطفى شعبان.

أحداث فيلم آل شنب

تدور أحداث الفيلم فى اطار عائلى لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحدى أفراد عائلة آل شنب ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة فى إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلى الكبير الذى يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم

أحدث أعمال الفنانة ليلى علوي

بدأت كل من الفنانة ليلى علوى وشيرين رضا وسماء إبراهيم تصوير مشاهدهم بفيلم "مقسوم"، حيث يظهرون خلال أحداث الفيلم مطربات اعتزلن الغناء بعدما كانت لهن فرقة موسيقية في التسعينيات من القرن الماضي.



أبطال فيلم "مقسوم"

فيلم مقسوم تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، من بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن، وعمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.

الحالة الفنية للنجمة لليلى علوي

تعيش الفنانة ليلى علوى حالة من النشاط الفني خلال هذه الفترة، حيث تتعاقد على 3 أفلام ما بين التحضير والتصوير والعرض، حيث تعاقدت ليلى مؤخرًا على تقديم بطولة فيلم جديد بعنوان المستريحة، ويشاركها في بطولته بيومي فؤاد، كما انتهت منذ فترة من تصوير فيلم آل شلبي، والمقرر عرضه في موسم الشتاء المقبل، ويشارك في بطولته سوسن بدر، لبلبة، فيما تنتظر تحديد الموعد النهائي لعرض فيلم التاريخ السري لكوثر، الذي تشاركها بطولته زينة.

ما هي آخر أعمال ليلى علوي؟

وفي سياق أخر، عرض مؤخرًا فيلم شوجر دادي، الذي عرض في دور العرض السينمائية في مايو الماضي، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا وخاصة بدول الخليج.

من هم أبطال فيلم شوجر دادي؟



فيلم شوجر دادي من بطولة: ليلى علوي، حمدى الميرغني، بيومي فؤاد، مي الغيطي، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب، جوهرة، تامر هجرس، هشام عباس، مروان يونس، تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.



قصة فيلم شوجر دادي



وتناقش أحداث العمل فكرة المراهقة المتأخرة بين الأزواج، وإمكانية حدوث حمل لمرة جديدة بتفاصيل مختلفة عبر العديد من المواقف الكوميدية التي تتناول فكرة الاهتمام بالأبناء والأحفاد والمشاكل التي تحدث بينهم في إطار اجتماعي مبني على قصص متنوعة.