نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكاية ماتيجي نشوف الحلقة 1.. هنا شيحة تحجز فيلا بالساحل للسفر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت الحلقة الأولى بجملة لدكتور مصطفى محمود من كتابه 55 مشكلة حب.

مريم تحجز فيلا السفر



وبدأت بظهور هنا شيحة وابنتها وخادمتها داخل المطبخ وذهبت هنا شيحة لغرفة نومها تأخذ حقيبتها وتغادر المنزل وتركب سيارتها، ثم تتصل هنا بصديقتها نهى عابدين لتقابلها وتخبرها بإنها مشغولة في عملها وإنهم سيتقابلون في المساء، وتدخل هنا "مريم" المطعم تقابل صديقاتها، وتخبرهم بحجزها فيلا في الساحل، ويظهر أحمد جمال سعيد وهن يرتدي ملابسه ويبدي اعجابه بالفيلا، ثم يتحدث إسلام جمال لزوجته نهى عابدين ويخبرها بانشغاله في العمل وعدم تسرعهم في حجز الفيﻻ، ويستقيظ نبيل عيسى ليرد عليهم ويخبرها بإنه سيذهب معهم للساحل ويعود للنوم، ثم تعود هنا المنزل لتجد زوجها مستيقظ وتمازحه ثم يطلب منها فنجان قهوة وتسأله عن عمله ويخبرها بإن لديه عمل سيقوم به.

وظهر طارق صبري وهو في لوكيشن التصوير وهو يمازح إحدى الفتيات العاملين معه، ثم ظهرت هنا شيحة وهي تتحدث مع نهى عابدين داخل المطبخ، واجتمعت هي ونهى عابدين وطارق صبري وأحمد جمال سعيد وهما يلعبون الكوتشينة، ثم ظهر "مراد" أحمد جمال سعيد يتحدث إلى مريم "هنا شيحة" في الهاتف ويخبرها باصطحاب هانيا معه "ملك قورة" أثناء سفرهم إلى الساحل الشمالي وتبلغ هنا شيحة نهى عابدين بذلك، ثم يظهر طارق صبري وأحمد جمال سعيد وهما يلعبان "بلاي ستيشان" ويذهب إليها إسلام جمال.

الجميع يستعد للسفر إلى الساحل

ثم ظهر نبيل عيسى وهو في مقهى ليلي يتحدث مع فتاة، ويعود إسلام جمال المنزل ويتشاجر مع نهى عابدين بسبب سفرية الساحل الشمالي وعدم رغبته في السفر لوجود سليم معهم وتحاول نهى عابدين تهدأته، ثم يعود مراد المنزل ويمازح والديه ويسأله والده عن عروسته ويخبرهما مراد بإنه سيحدد معاد للمقابلة، وتتحدث مريم لنهى عابدين وتخبرها بشراءها جميع الاشياء التي يحتاجونها، ويستعدون جميعهم السفر، وتتحدث مريم لنبيل عيسى في الهاتف لتسأله عن مكانه، ويصل إليهم مراد ويأخذ طارق صبري سيف ويحاول تهدأته ويخبره سيف بأن مايحدث غير صحيح لوجود أصدقائهم ويأخذه طارق صبري ليقابلوا مراد.

ثم ظهر نبيل عيسى وهانيا "ملك قورة" وهما يتسابقان بالسيارات ثم يدخلان إلى كافيه ويتحدثان وتتركه وتغادر، ثم يصل "علي" نبيل عيسى إليهم في الساحل الشمالي ويروي لمراد عن هانيا، وتحضر كل من مريم ونهى عابدين العشاء ويجلسون لتناول الطعام ويحدث سوء تفاهم بين سيف ومراد ويخرج الجميع لمصالحة مراد ثم يخرج سيف ويصالحه، وتتصل هانيا بمراد لتخبره بوصولها ليخرج لها ويدخل بها إليهم ليعرفهم عليها وتنتهي الحلقة.