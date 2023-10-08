نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلهام شاهين: أستند على أرائي بالمنطق والعقل ومصر ليس لديها سوى الفن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة إلهام شاهين، أنها ارائها يختلف معها الكثيرون كون شخصيتها لم تتسم بالنفاق وأنها دائما تقول الحقيقة لكن البعض لا يريد الحقيقة ويحب النفاق.

تصريحات إلهام شاهين



وتابعت إلهام شاهين خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "تفاصيل" للإعلامية نهال طايل المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2": "أنا مش منافقة وبقول الحقيقة وفي ناس مش بتحب الحقيقة عاوزه النفاق أنا مبقبلش حد ييجي على الفن وبدافع عن الدين الإسلامي الحقيقي بكل جوارحي، في ناس بتقول أني ضد الدين.. بالعكس أنا بتكلم ضد المتاجرين بالدين واللي بيفسروا الدين غلط.. لأن الدين شي عظيم وفيه سمو وروحانيات، ربنا مش بيأمرنا غير بكل شي حلو".



وأشارت إلهام شاهين، إلى أن الله عزو جل لم يأمرنا بالقتل أو العنف أو الإغتصاب، وما يقال في بعض التفسيرات خاطئة للغاية وأنا لم أؤمن ببعض التفسيرات للأئمة والشيوخ وأنا ضد تلك التفسيرات لأن الدين لم يأمر تارك الصلاة يستتب 3 أيام ثم يقتل، لأن الله عزوجل لو كان أراد أن يقتل شخص لقتله.



واختتمت إلهام شاهين، أنها تستند على ما تقوله للعقل والمنطق والقرأن الكريم وأي كلام أخر مرفوض، وأن مصر ليس لديها ثروات كبيرة سوى الفن ولا يوجد لدينا البترول أو النفط.

موعد عرض برنامج تفاصيل



يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والأثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق للعديد من القضايا الاحتماعية التي تمس حياتنا اليومية وتقدم حلول لهذه القضايا كما يساهم البرنامج في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من اجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين وزواج اليتيمات وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية

آخر أعمال إلهام شاهين



يذكر أن آخر أعمال إلهام شاهين كان مشاركتها في حكاية الفريدو إحدى حكايات مسلسل 55 مشكلة حب، وكانت تدور أحداث حكاية الفريدو في إطار درامي اجتماعي تشويقي حول ثريا المريضة بالزهايمر ويقوم برعايتها ابن شقيقها فريد ولكن يريد أشقائه الاستيلاء على شقتها وبيعها ولكن يحاول فريد المحافظة عليها