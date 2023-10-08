نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قناة المحور تطلق ستديو "مصر تنتخب" على شاشتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بالتزامن مع سباق الانتخابات الرئاسية، والمتابعة الإعلامية لها، أطلقت قناة المحور الفضائية، برنامجها اليومي الجديد "مصر تنتخب"، وهو ستوديو تحليلي لمدة ساعة يوميًا، من الساعة السادسة مساءً، يتناول أبرز وأهم الملفات الخاصة بالانتخابات الرئاسية.

ويتناول الاستوديو التحليل، كافة القضايا التي تهم رئيس مصر الجديد، وآخر أخبار المرشحين المحتملين للرئاسة، وأخباز اللجنة العليا للانتخابات.

البرنامج يقدمه الإعلاميين بسمة وهبة ومحمد علي خير وهبة جلال وطاهر أبو زيد.