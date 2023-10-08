نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مازن الغرباوي يوجه الشكر للنجم محمد صبحي على رئاسته للجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه المخرج والفنان مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي كل الشكر للفنان الكبير والنجم محمد صبحي علي رئاسته للجنة العليا للمهرجان علي مدار ثلاث دورات، وأهداه الغرباوي شهادة تقدير وشكر وباقة من الزهور، وذلك أثناء حفل تخرج دفعة جديدة من ( ستديو الممثل ) بمسرح محمد صبحي بمدينة سنبل.

وقال الفنان الكبير محمد صبحي عقب تكريمه أنه سعيد جدا بتلك التجربة لأن المهرجان من أفضل المهرجانات تنظيما وإدارة وكل دورة يتطور عن الدورة التي قبلها وأنا دائما داعم للمهرجان ولكل الشباب.

وفي كلمته قال المخرج مازن الغرباوي: انتهزت تلك الفرصة بتخريج دفعة جديدة من تلامذة الأستاذ محمد صبحي وأنا اعلم مدي احساسه بهذا اليوم وهو وسط تلامذته وتخريج دفعة جديدة من استديو الممثل وهو يكمل مسيرته الدائمة والمستدامة في تخريج أجيال جديدة، ولذلك فضلت وأحببت كواحد من أبنائه أن أشكره علي دعمه لفكرة المهرجان منذ دورته الأولي، وشرف المهرجان بتكريمه واطلاق دورة باسمه، ثم رئاسته للجنة العليا لمدة ثلاث دورات، ولذلك أشكره علي دعمه الدائم والمستمر لنا في رحلة المهرجان حتي وصوله للدورة الثامنة.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تحمل دورته الحالية اسم الدكتورة الفنانة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

المستشار الثقافي الإيطالي ديفيد إسكالماني: أعبر عن سعادتي وفخري عن إختيار ايطاليا دولة ضيف شرف المهرجان، وأشكر مؤسس المهرجان مازن الغرباوي ودكتورتنا العظيمة سميرة محسن، وكما رأينا في الفيلم الذي عرض ببداية المؤتمر عروض إيطاليا التي عرضت خلال الدورات السابقة، فقد شاركت إيطاليا بالمهرجان منذ أول دورة وحصلت علي العديد من الجوائز، كان أخرجهم الدورة الماضية، وفكرة إختيار إيطاليا هذا العام لتكون ضيف شرف المهرجان هو شرف لنا هذا الأمر الذي يخلد الفن الإيطالي في مصر، ونحن فخورين بالفرص التي يعطيها مازن الغرباوي للفنانين الإيطاليين.

ومن جانبه قال الفنان والمخرج مازن الغرباوي خلال كلمته: في البداية أود أن أتقدم بأسمى معاني الشكر والعرفان لمعالي وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نڤين الكيلاني، ولسيادة اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، علي دعمهم الدائم والمستمر لإقامة الدورة الثامنة من المهرجان، واليوم خلال المؤتمر الصحفي نحن بصدد الإعلان عن دولة ضيف الشرف للدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.

وأضاف: دعوني أعلن عن سعادتنا بإعلان الجمهورية الإيطالية كدولة ضيف شرف الدورة الثامنة من المهرجان، وهو نابع عن تقديرنا للفن الإيطالي، ونظرًا لأهمية المسرح الإيطالي واتصاله العميق بالمسرح المصري والعربي منذ تأسيسه وتعزيرًا للروابط التاريخية بين المسرحيين المصريين والإيطاليين

وكانت المشاركة الإيطالية مميزة عبر فعاليات المهرجان المختلفة من عروض وورش فنية، ودعوني هنا أذكر بعضًا من هذه المشاركات التي نعتز بها، ومنها:عرض صراع الارض المقدسة فى الدورة الأولى، عرض المزرعة فى الدورة الثانية، عرض وهم فى الدورة الرابعة، عرض الزهور الأخيرة فى الدورة السادسة، عرض سوفت رينز فى الدورة السابعة والذي حاز على جائزة لجنة التحكيم الخاصة وجائزة افضل سينوغرافيا، وكانت من المشاركات المميزة أيضا ندوة ديڤيد سكالمانى والاحتفاء بالمسرح الايطالي.

وسنحتفي بدولة إيطاليا خلال الدورة الثامنة من المهرجان من خلال إستضافة عرضين مسرحيين بمسابقة العروض الكبري، كما سيتم عمل ندوة للإحتفاء بالمسرح الإيطالي ورموزه، وستشارك دولة إيطاليا في اللقاء المهني لرؤساء المهرجانات