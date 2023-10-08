انت الان تتابع خبر حقيقة انتحار شيرين عبدالوهاب.. مقطع فيديو مسرب لها في وضع كارثي أرعب جميع المتابعين من المشرق إلى المغرب!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يبدو أنّ الشائعات عن محاولة انتحار شيرين عبد الوهاب عن طريق تناول دواء “زاناكس”، واختفائها عن مواقع التواصل، دفع الفنانة للردّ على ما يتداول عنها، وسط حديث عن الكثير من المشاكل مع زوجها حسام حبيب وأنهما على على وشك الانفصال.

ولا يشغلها حاليا إلا الاهتمام بفنها واعداد أغان جديدة والتخطيط لحفلات غنائية.”يأتي ذلك فيما قال مصدر إن الفنانة شيرين عبد الوهاب تعيش أزمة نفسية كبيرة هذه الفترة. بحسب موقع قناة صدى البلد. واشار المصدر -وفق القناة- إلى أن الكثير من المشاكل بين شيرين وزوجها حسام حبيب. وأنهما على على وشك الانفصال.ولفت ذات المصدر إلى أنّ هناك جهات تحاول الإصلاح بين الثنائي. لكن حالة شيرين “سيئة”.

انتحار شيرين عبد الوهاب

وتعليقاً على الأخبار المتداولة عن محاولة انتحار شيرين عبد الوهاب، كشف الدكتور محمد عبد الله، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية حقيقة الأمر

وقال “عبدالله” إن الموضوع برمته ليس إلا شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة. مضيفاً أن شيرين عبد الوهاب بخير وحياتها مستقرة، وتتفق خلال الفترة الحالية على عدة حفلات جديدة لاحيائها.وقد أكد حسام حبيب ما كشفه المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية عن عدم دقة ما يتداول من أنباء عن انتحار شيرين، بحسب “etbilarabi”

وكانت شيرين عبد الوهاب كشفت أنها تستعد لطرح 4 أغنيات من ألبومها الغنائي الجديد، مع شركة روتانا.جدير بالذكر أنّه تم كتابة عقد زواج شيرين عبدالوهاب مرة ثانية على زوجها السابق حسام حبيب، بعد الطلاق بعد والأزمات المتتالية التي شهدتها علاقتهما، خاصة مرحلة العلاج من الإدمان.