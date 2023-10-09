نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاد برنس السينما.. علاقة أحمد مظهر بالرئيس جمال عبد الناصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت علينا اليوم ذكرى ميلاد فارس السينما المصرية أحمد مظهر والذي ولد في مثل هذا اليوم 8 أكتوبر عام 1917، دخل عالم الفن عن طريق الصدفة ومن أجله استقال من الجيش.

وُلد بحي العباسية من أصول شركسية والده مظهر حافظ الدرملي من ذوي الأملاك، شقيقتاه الفنانتان فاطمة مظهر وسناء مظهر، سكن بجوار عدد من المشاهير منهم نجيب محفوظ ومحمد عبد الوهاب.

حياة أحمد مظهر العسكرية

حصل على الثانوية العامة من مدرسة السعيدية في 1934، مارس الملاكمة وأصبح بطل المدرسة فيها، التحق بكلية التجارة ولم ترض طموحه فانتقل إلى الطب البيطري وأخيرًا استقر في الكلية الحربية في 1936، تخرج فيها في 1938 ومن دفعته جمال عبدالناصر، وأنور السادات، وثروت عكاشة، عمل ضابطًا بسلاح المشاة بمنطقة منقباد، وشارك في الحرب العالمية الثانية، وحرب فلسطين وانتقل إلى سلاح الفرسان 1940، وانضم للصف الثاني من الضباط الأحرار، وكان ضمن الفريق المصرى للفروسية المشارك بمسابقة دولية للألعاب الأوليمبية في هلسنكي عاصمة فنلندا حين اندلعت ثورة 1952، وعينه عبد الناصر قائد مدرسة الفروسية في 1956.

علاقة أحمد مظهر بالرئيس جمال عبد الناصر

تخرج أحمد مظهر في الكلية الحربية عام 1938، وكان معه في نفس الدفعة الرئيسين جمال عبد الناصر وأنور السادات، والمشير عبد الحكيم عامر وزير الدفاع، وزكريا محيي الدين وثروت عكاشة أعضاء مجلس قيادة ثورة 1952.

وكان أحمد مظهر صديق لجمال عبد الناصر وهو من ضمه إلى تنظيم الضباط الأحرار بعد حرب فلسطين.

وبعد سنوات طويلة من التخرج اجتمع الأصدقاء من جديد عام 1965، وصافح جمال عبد الناصر أحمد مظهر وقال له "انت اللي فلحت فينا يا مظهر".

وحكى أحمد مظهر في لقاء تليفزيوني له أن جمال عبد الناصر هو من ساعده وشجعه لدخول مجال التمثيل عندما عرض عليه دوره في فيلم "رد قلبي" وقال له إن دوره كممثل لا يقل أهمية عن وجوده في صفوف الجيش.