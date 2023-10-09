انت الأن تتابع خبر بطانة فستان رانيا يوسف تعود للواجهة مجددًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهرت النجمة المصرية رانيا يوسف مرتدية فستاناً أسوداً عبارة عن كورسيه ضيق على الجسم مع تول كبير وطويل وفيه فتحة طويلة تظهر الساقين خصوصًا ان البطانة مفتوحة ايضاً.

واستعرضت رانيا جمالها الا ان ذلك عرضها لبعض الانتقادات من بعض المعلقين.

ورغم ذلك تغزل بها عدد كبير من المتابعين والمعجبين الذين عبروا عن اعجابهم بستايلها في الفترة الاخيرة وفي جلسات التصوير التي تخضع لها في الاشهر القليلة الماضية.

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